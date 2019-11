Son once parajes que tendrán radios de VHF para estar intercomunicados todos los días del año. Ahora se sumó una radio de frecuencia modulada (FM) en Malcante.

Un proyecto comunitario acercará a los pobladores de la Quebrada de Escoipe y parajes rurales cercanos sobre la ruta provincia 33 a través de la comunicación con radios de VHF y una emisora de frecuencia modulada instaladas en diferentes puntos de esta geografía de montaña.

El lanzamiento de "La Voz de la Quebrada" se hizo con la puesta al aire como un proyecto de gestión colectiva. Todo comenzó como necesidad de estrechar los vínculos entre diez comunidades de esta región enclavada en medio de montañas con altas cumbres que superan los 4 mil metros. A un costado de la ruta 33 y otras al interior de la quebrada son parte de esta idea. Tienen el apoyo del INTA con Pro-

Huerta y son parte ahora de la red de radios rurales.

"Es un trabajo que surgió en el año 2015. Con esta idea de acercar las comunidades de la quebrada con otros parajes de la misma zona, que por razones geográficas muchas veces no tienen interrelación. Ahora será distinto. Con la puesta en funcionamiento de radios de alcance medio como las bandas VHF y también una radio de frecuencia modulada. Una es para comunicarse por emergencias y novedades, y esta última para llegar de forma distinta a los vecinos, con música y noticias de cada una de estas comunidades" explicó a El tribuno María Laura Agero del INTA.

Muchos de estos parajes y vecinos no tienen señal de celular. Menos internet. Esta radio la primera en su tipo en el Valle de Lerma tiene libertad de opinión y agenda. La dirigen los vecinos para desarrollar sus actividades sociales. Su frecuencia es en el dial 90.9. Su alcance es diferencial por lugar en la quebrada. Llega sólo a algunas comunidades, suficiente para difundir sus actividades y sus anhelos.

"Hace unos años comenzó este trabajo. Como nuestra comunidad está en contacto permanente por medio del INTA con las comunidades originarias de Jujuy, solicitamos participar de este proyecto de radio comunitaria. Primero nos capacitaron y luego nos financiaron todos los equipos. La comunidad maneja la radio FM y las de frecuencia VHF" contó Mariela Domínguez de la Asociación de Pequeños Productores de la Quebrada de Escoipe.

El proceso de formación y capacitación para el funcionamiento de la radio se inició en abril del año 2.015. El proyecto de comunicación entre las once comunidades tiene ahora once radios de VHF. Luego se pasó a la FM que no es comercial, sino comunitaria, funciona como mucho en la quebrada, con paneles solares. Esta alimentación permite hacer funcionar el transmisor, la consola, las luces y la computadora de la emisora. Por ahora tendrá horario limitado, luego será constante en el año.

Con respecto a las radios VHF, son varios los parajes que estarán intercomunicados a diario, entre ellos se destacan los parajes de Potrero de Diaz, El Nogalar, La Yesera, El Maray, Maraicito, Malcante (base de la FM), Agua Negra, El Rodeo, San Martín, Escoipe y Sunchal.

Para este trabajo colaboraron muchos pobladores que se dedican por estas latitudes a forjar la tierra y aprovechar su siembra. Por esta zona la agricultura de subsistencia es el sostén de alrededor de 200 familias distribuidas en un territorio demasiado extenso y agreste.

La radio estará a cargo de jóvenes de la zona. Diego y Celia son dos de ellos. Ahí, a un costado de la ruta 33 en el kilómetro 31 está Malcante, el paraje que es el punto de descanso de los turistas que quieren llegar a la Cuesta del Obispo.