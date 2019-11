Piden captura internacional para Juan Darthés

Interpol ordenó la captura internacional Juan Darthes, acusado del delito de "violación agravada" contra la actriz Thelma Fardin.

Una alta fuente de la Policía Federal confirmó que se emitió una circular roja en Interpol. "Técnicamente, una notificación de índice roja es una solicitud de detención preventiva con fines de extradición que emite una autoridad judicial. Para el caso de la Argentina es plenamente operativa, es decir, que quien es identificado en cualquier circunstancia, por el solo hecho de estar registrado en el sistema, es inmediatamente puesto a disposición de la Justicia, porque así lo determina nuestra ley penal de cooperación internacional. Obviamente, luego se está a la espera de los recaudos legales por la vía diplomática, según los diversos tratados de extradición o, a falta de estos, por efecto de la reciprocidad y conforme la ley antes citada", explicó la fuente.

"Para el caso de Brasil, en principio ellos no entregan a sus connacionales (Darthés nació en ese país) y, además, las notificaciones per se, no tienen efecto si no las judicializan, es decir, que tienen que aguardar que el país requirente remita formalmente, a través de la vía diplomática, la solicitud de enjuiciamiento, para que Brasil, recién ahí pueda comenzar a operar", agregó la fuente.

Según confirmó Sabrina Cartabria, abogada de Fardin, la orden fue emitida el jueves y se hizo pública este viernes. Pero la notificación no está publicada en la web abierta de Interpol y solo puede verse en computadoras especiales de las autoridades del Gobierno y la Policía Federal.

En tanto, Fernando Burlando, abogado del acusado, admitió que Darthes podría entregarse: "Juan no descarta la posibilidad de estar detenido y, de ser así, con valentía llegaremos al juicio". Sin embargo, en declaraciones a la TV, advirtiró que "estar detenido en un lugar como Nicaragua, donde la calle huele a muerte, sería como la muerte".

Darthes tiene pedido de detención en Nicaragua desde el 17 de octubre pasado. Ese reclamo fue ratificado días atrás, cuando el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, Nicaragua, Celso Urbina, le negó al abogado defensor de Juan Darthés varias peticiones, entre ellas revocar la orden de captura internacional en contra del actor. El magistrado tampoco permitió incluir en la acusación por violación agravada pruebas que están relacionadas con la vida de Fardin.

Urbina explicó en su resolución que no podía darles lugar a las peticiones del defensor César Guevara porque Darthés está prófugo de la Justicia en otro país, y darle curso a las solicitudes de la defensa equivale a, sin la presencia del acusado, iniciar el proceso contra el actor argentino-brasileño, pero según el sistema judicial nicaragense "todo acusado tiene derecho a no ser juzgado en ausencia".

"Vista la designación de abogado defensor del acusado Juan Rafael Pacifico Dabul (...) con fundamentos legales ya señalados no ha lugar por ahora a las peticiones formuladas por la defensa denominado por el abogado solicitudes varias", indica el juez Urbina en su resolución. Dentro de esas "solicitudes varias", según informaron a Infobae fuentes judiciales de Managua, se encontraba la petición de Guevara de que se revocara la orden de captura contra Darthes.

Esta es la tercera vez que el defensor Guevara intenta frenar el proceso contra su cliente alegando que una serie de pruebas no fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía al momento de elaborar la acusación contra Darthes.

Ante esas circunstancias, se presume que el juicio contra el actor podría ser en Brasil y no en Nicaragua. Darthes está en Brasil, su país natal, desde diciembre de 2018.

Extradición no

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía nicaragüense y la abogada de Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, Interpol deberá capturar a Darthes y de inmediato la Justicia nicaragüense iniciará el proceso de extradición del actor.

Cruz indica que, aunque se sabe que eso no será posible porque Brasil no entrega a sus nacionales a otros países, es necesario agotar el procedimiento para que se pueda dar el siguiente paso, que sería trasladar el juicio iniciado en Nicaragua a la Justicia brasileña.

Si no se pide la extradición, la Justicia nicaragüense no podría enviar el caso a la brasileña, porque no puede dar por sentado que no existirá extradición.

Darthes no dio indicios de que se presentará voluntariamente en Nicaragua.