River le ofreció renovar contrato a Enzo Pérez

El mediocampista Enzo Pérez recibió en las últimas horas la intención formal por parte de River de renovar el contrato que vence en junio del año próximo.

Pieza fundamental en el equipo de Marcelo Gallardo, los dirigentes se juntaron con el agente del futbolista, Juan Pablo Rossi, y le hicieron saber que pretenden firmar un nuevo vínculo.

Según reconocieron ambas partes, fue el primer encuentro y el club sólo se limitó a hacerle saber sus intenciones, pero no se profundizó en el aspecto económico ni en la duración del futuro contrato.

Pérez, de 33 años, es uno de los grandes referentes de River y pieza fundamental para Gallardo, que logró reinventarlo en la posición de volante central clásico tapón.

Luego de que trascendiera un interés de Estudiantes por repatriarlo, desde el entorno del mendocino fueron categóricos: "No hubo contactos desde La Plata. Enzo quiere mucho a Estudiantes, pero es hincha de River. ¿Qué pesaría más? River".

Con este escenario y siempre y cuando se pongan de acuerdo en el aspecto económico, parece que el camino está allanado para una renovación a excepción que aparezca una millonaria oferta del exterior que le permita hacer una diferencia económica y luego retirarse en Maipú de Mendoza, el club donde comenzó su carrera.

Luego de haber eliminado a Estudiantes de Caseros para clasificarse a la final de la Copa Argentina en la que enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, Pérez terminó con un dolor en el hombro izquierdo.

Desde el cuerpo médico entendieron que no era necesario hacerle estudios y el propio Gallardo se mostró optimista para contar con él para la final de la Copa Libertadores.

"Terminó con un dolor en el hombro. Por lo que me dicen los médicos, no es nada de importancia. Nada para preocuparse", afirmó una vez terminado el encuentro ante Estudiantes.