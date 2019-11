Nuevas miradas de la medicina traducen salud en belleza

Si bien el envejecimiento es el proceso biológico normal de la vida, diversos factores como el estrés, la mala alimentación, alteraciones hormonales, genéticas, el sedentarismo y el tabaco, entre otros, producen un aceleramiento en la aparición de distintos signos y síntomas muchas veces ligados a los malos hábitos, como algunas enfermedades crónico degenerativas, obesidad, pérdida de masa muscular, flaccidez de la piel, pérdida del cabello y arrugas, y más.

Sin embargo, en los últimos años nuevos campos de la medicina iniciaron una búsqueda con el fin de disociar la edad cronológica de la edad biológica. La edad cronológica es la que marca el calendario, es fija y, por supuesto, inmodificable. Por el contrario, la edad biológica es la de arterias, huesos, músculos, órganos y sistemas metabólicos y sobre esa se puede lograr al máximo su calidad de vida.

Así, términos como “medicina ortomolecular” y “medicina antienvejecimiento” empezaron a asomar y cada vez más personas se sumaron al interés por envejecer con salud.

“La medicina antienvejecimiento es un concepto que no lo tomamos como una guerra contra el paso de los años, sino como una forma de envejecer con calidad de vida. Hoy estamos expuestos todo el tiempo, al estrés, al tabaco propio y ajeno, a la mala nutrición, a la falta de actividad física y todos esos factores y situaciones sobre los que estamos parados por el ritmo de vida, que nos llevan a tener un envejecimiento acelerado. Sobre todo hablamos de envejecimiento a nivel celular”, instruyó Verónica Guzmán (MP 3934), quien es médica especialista en tocoginecología, medicina ortomolecular, regenerativa y antienvejecimiento.

Objetivo: equilibrio

La medicina ortomolecular tiene por objetivo prevenir y tratar enfermedades ayudando al organismo a mantener el equilibrio bioquímico y metabólico de los micronutrientes (vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos, antioxidantes, etc.) que son necesarios para el cuerpo y que pueden encontrarse descompensados.

Mientras, la terapia antienvejecimiento es un tratamiento médico diseñado para evaluar la edad biológica de cada individuo, identificar los factores que la condicionan y rediseñar un programa terapéutico personalizado destinado a restaurar el equilibrio y prevenir la aparición de enfermedades degenerativas, frenando el proceso acelerado de envejecimiento, mejorando la salud y calidad de vida del paciente.

“Es importante destacar que todas las ramas de la medicina regenerativa son individuales, cada persona es una huella digital distinta, por lo tanto hay que abordar al paciente de manera individual, por eso es conveniente iniciar estos procesos con un médico que esté capacitado para trabajar, llevar adelante y acompañar a un paciente que entre en estos procesos”, aseguró Guzmán.

La alimentación y salud

El tipo de alimentación es determinante en esta temática, ya que si no aporta una buena nutrición y se le suma la falta de actividad física, el resultado son trastornos nutricionales y enfermedades que a nivel mundial son epidemia: la desnutrición, mala nutrición y obesidad.

“A lo largo de los años hemos incorporado sillas con ruedas, celulares, control remoto, autos, con los que no nos paramos a hacer nada. Este estado de falta de movimiento, más la mala nutrición que tenemos, generan trastornos nutricionales. Hay un montón de alertas dando vueltas para que cambiemos esos paradigmas y la medicina ortomolecular es un brazo que ayuda a que reprogramemos la cabeza y el cuerpo para funcionar como corresponde”, aportó la médica.

La medicina ortomolecular se maneja fundamentalmente con el consumo de antioxidantes, enzimas y aminoácidos y la especialista aseguró que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) avala y establece protocolos dentro de la terapia ortomolecular con la suplementación de antioxidantes y vitaminas a requerimiento de cada uno de los pacientes, ya que cada individuo tiene un requerimiento determinado”.

Pero antes de iniciar cualquier tratamiento se debe realizar un estudio clínico exhaustivo. “Hacer una buena semiología (estudio de síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo médico que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico), una buena historia clínica y una buena entrevista al paciente son básicos, porque uno dice muchas cosas cuando cuenta su vida. Para eso hay que saber si hace ejercicio y qué tipo de ejercicios hace, porque no es lo mismo hacer aeróbico, cardiovascular que hacer ejercicio funcional o de fuerza, y la dieta debe ser distinta”, sostuvo la médica.

La medicina ortomolecular busca el equilibrio molecular, celular, sistémico y orgánico para que el organismo, desde la celularidad, llegue a la armonía que necesita, y mejorar la piel, la energía, sobre todo a personas con sobrepeso u obesidad.

“Existen consensos internacionales con respecto al tratamiento de enfermedades crónicas que son respetados y que el paciente no debe abandonar, pero les pido a los pacientes y a los mismos médicos que pensemos el tratamiento desde otro lugar, porque patologizamos al paciente y no buscamos la causa. Mantenerlo controlado ya no alcanza, hay que hacer que cambien los hábitos de vida, hay que hacer que el paciente se convenza y entienda de que esta manera de alimentarse lo va a llevar a una calidad de vida distinta”, indicó Verónica Guzmán.

Salud y belleza

Si bien en los últimos tiempos se habla mucho sobre la medicina ortomolecular, se termina asociando exclusivamente para el lado estético, pero al día de hoy hay más de 300 enfermedades que se pueden tratar con protocolos de medicina ortomolecular.

“Una persona que pesa 160 kilos, que no puede bajar de peso, posiblemente no tenga fuerza, no tenga ganas, tenga un estado de estrés importante y una gran inflamación en el organismo. Entonces toda comorbilidad (presencia de uno o más trastornos además de una enfermedad o trastorno primario) que lleva el sobrepeso, aplasta la continuidad de un tratamiento. Pero estas terapias le van a mejorar el sueño, el peso, el estrés, la vitalidad, la nutrición, pero no cómo alimentarse. La antioxidación con formulaciones específicas para cada individuo, hará que cada paciente se sienta mejor. Y desde los estético va a mejorar la calidad de la piel y el colágeno. La belleza es una consecuencia”, destacó la médica.

Los tratamientos

Los tratamientos ayudan a la depuración del cuerpo, aumentan la vitalidad, limpian las arterias, mejoran la inmunidad, hay estimulación cerebral y cognitiva, y son coadyuvantes en el tratamiento de muchas enfermedades.

Las vías de administración pueden ser varias, endovenoso con cócteles de sueros revitalizantes, por comprimidos, polvos o cremas con hormonas transdérmicas. Entre las formas de administración está “el chip sexual” o de la energía que se utilizan a través de pellets, que son como un dispositivo chiquitito, del tamaño de un grano de arroz y estimulan las hormonas.

Actualmente la expectativa de vida llega a los 82 años y, según previsiones de la OMS, la generación de niños que están naciendo ahora tendrán una expectativa de unos cien años.

“Decir antienvejecimiento es como decir ‘estoy en contra de envejecer’, pero en realidad es, ‘vamos envejeciendo como la naturaleza lo indica, pero con calidad de vida’. No se trata de pretender tener una persona de 50 años con un nivel hormonal de alguien de 12, porque le voy a hacer daño, pero sí que tenga la energía, la vitalidad y la vida sexual que cualquier persona puede necesitar”, puntualizó la especialista quien participó en el último Congreso de Actualización en Medicina antienvejecimiento en Medellín.

Verónica Guzmán

La tendencia de los ayunos intermitentes

La autofagia forma parte de lo que es la medicina regenerativa, es un proceso por el cual se ingiere alimentos en determinadas horas, en un periodo muy corto de tiempo dentro del día. “Lo que se hace es progresivamente ir entrando en un estado de ayuno hasta que en algún punto logramos comer durante ocho horas al día y las otras 16 mantenemos en reposo los órganos para que se ‘autolímpien’. Tanto el páncreas como el hígado depuran todas las células que no están buenas. Lo que estamos tratando de hacer es que estén en reposo”, describió Guzmán. Estas formas de alimentación generan más energía, más lucidez y regeneran el organismo. Deben ser recomendadas y supervisadas por un médico especialista.