La agenda de Sáenz: el juez, poder en la Legislatura y el Foro

“El desembarco real en el Grand Bourg será la próxima semana”, afirmó una alta fuente del saencismo. Las primeras reuniones de la transición que se concretaron entre el miércoles y el viernes tuvieron un tono protocolar y de presentación. Desde el martes o miércoles, los equipos del gobernador electo Gustavo Sáenz se presentarán y requerirán información en los ministerios, secretarías, entes autárquicos y sociedades del Estado. Pero la agenda, que requerirá definiciones de poder, es más amplia y se expande, a contrarreloj, a la Legislatura y al Poder Judicial.

Hasta ahora, el jefe de Gabinete de la Provincia, Baltasar Saravia, y Pablo Outes, a cargo de la transición de la futura administración, siguieron los lineamientos de “orden y madurez en la transición” que pautaron mostrar Juan Manuel Urtubey y Sáenz, el lunes por la mañana. “Esta semana realmente sabremos con qué nos vamos a encontrar”, comentó horas atrás la misma fuente saencista.

Tras ganar las elecciones y reunirse con Urtubey, Sáenz volvió a la escena pública el jueves, en la inauguración de la Usina Cultural. Fue moderado ante la prensa cuando le consultaron sobre la situación que avizora de la Provincia. “La herencia recibida es normal. Lo que pasa en el país pasa en la provincia, no somos una isla. Vamos a remarla juntos”, afirmó.

Sáenz se jacta de dejar un municipio capitalino sin deudas, pero sabe que esa no será la realidad que afrontará desde 2020 en el Grand Bourg. Aunque la administración provincial saliente le asegura que contará con los recursos para afrontar los próximos vencimientos, el tema no deja de inquietar. A nivel nacional, más allá de la salida del macrismo y la llegada del kirchnerismo (o albertismo), las proyecciones macro no son optimistas. Salta es una provincia con alta dependencia de los recursos nacionales. Entre un 70 y un 75 por ciento de los fondos provienen de la Casa Rosada.

El presupuesto es otra cuestión que deben cerrar a destajo. Después del paro docente de julio, el actual Gobierno acordó subas de sueldos que se mueven con el índice de inflación del Indec. El peso de la masa salarial es del 54,97%, según la ejecución presupuestaria actualizada a septiembre.

Claramente es otro escenario para Sáenz. En reiteradas oportunidades como jefe comunal definió a la ciudad como “un obrador”. Este año, el Gobierno provincial tiene una notoria subejecución de los proyectos que se presupuestaron. De los 6.675 millones de pesos solo se volcaron en las obras 4.941 millones de pesos hasta septiembre. Es decir que ya transcurridos los tres primeros trimestres del año se ejecutó apenas el 41,69% de las partidas.

“Hay muchas cosas que se hicieron bien. Es una provincia que está equilibrada, nos dejan los sueldos al día y el aguinaldo”, enfatizó Sáenz cuando habló junto a Urtubey el jueves. El lunes, por cierto, cuando se habían reunido tras la elección, no brindaron una conferencia de prensa y encomendaron esa tarea a Baltasar Saravia y Pablo Outes.

El buen diálogo entre Urtubey y Sáenz, y sus respectivos equipos, es un gesto saludable para la democracia sobre todo en tiempos violentos que azotan la institucionalidad en distintos países de América Latina.

Por los tiempos que implica abrir un proceso de selección, no queda mucho margen para definir si Guillermo Posadas seguirá como uno de los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Su acuerdo vence a fines de diciembre y es un tema que ya quedará en manos de Sáenz.

En los pasillos de la Ciudad Judicial ya dan casi por hecho que Posadas no seguirá. Esperan que Sáenz dé ahí su primera muestra de poder al enviar otro nombre para que el Senado apruebe el pliego. Urtubey ya le renovó el cargo a Guillermo Catalano y a Enresto Samsón.

Suenan dos nombres, pero ninguno con firmeza.

Como lo había anunciado durante la campaña, Sáenz quiere reformar la Constitución de Salta para terminar con los mandatos eternos de los intendentes. Referentes de su sector afirman que esa será una de las prioridades en la primera etapa de gobierno. En algunas localidades, claro, ya no tendrá detractores. En Pichanal o El Quebrachal, por citar solo dos casos, los ciudadanos terminaron con la “longevidad” en el cargo de Jalit y Nardo García.

Allí se abre otro frente para mostrar poder o consenso. Mario Cuenca no puede aspirar a la presidencia del Foro de Intendentes, ya que quedó trunca su intención a gobernar la localidad de General Güemes. Ya no estarán históricos como Juan Ángel Pérez, de La Merced. Empezará, sin dudas, una nueva etapa.

Mayor urgencia cobra la nueva ley de ministerios. Aún no trascendieron cómo será la estructura del Grand Bourg a partir del 10 de diciembre. Las personas que fueron a las reuniones de transición por el saencismo no necesariamente ocuparán cargos. Eso, por cierto, procura aclarar más de uno.

La última ley de ministerio data de fines de 2017 y se elaboró cuando Fernando Yarade arribó al Grand Bourg como jefe de Gabinete. En ese entonces prevaleció un mensaje de “austeridad” y se suprimieron 14 secretarías. El juego de ajedrez, con nombres propios, cobrará fuerza también entre esta y la próxima semana.

El calendario no da tregua y habrá otro domingo agitado para la política. El 24 de noviembre se elegirán las nuevas autoridades en Diputados y el Senado. Será la primera prueba de poder que tendrá el saencismo. No será un asunto sencillo, pese al contundente triunfo en las urnas. Puede ser la caída de Santiago “Indio” Godoy como ya histórico presidente de ese cuerpo legislativo.

Godoy está inquieto y se mostró molesto con Urtubey. En la última sesión le cuestionó que como presidente del PJ se haya declarado “prescindente” en los comicios provinciales. “Nunca se ha visto eso”, apuntó. El Justicialismo tuvo resultados para el olvido el domingo, sin bancas en Diputados ni en el Concejo Deliberante capitalino. “Que critiquen que haya sido prescindente para mi es un halago, soy el gobernador de todos los salteños antes que cualquier cuestión partidaria”, le contestó Urtubey. “Aquellos que creen que eso es normal en realidad deben darse cuenta que eso es ilegal y está mal”, remarcó Urtubey, quien pronto empezará con la mudanza de Fincas Las Costas.