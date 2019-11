Fue exitosa la 3º Feria de la Empanada

Pasadas las 13, la plaza Alvarado comenzó ayer a cargarse de visitantes que fueron a disfrutar de la 3ª Feria de la Empanada a beneficio de la Fundación Por Mi Salta.

Con la participación de 32 puestos, el evento también contó con una grilla de importantes artistas salteños que amenizaron el mediodía y parte de la tarde.

Pese a los 32§ grados que se registraron al mediodía, los salteños y turistas no faltaron a esta cita y degustaron no solo las tradicionales empanadas salteñas, con 13 nudos en el simbado, la carne picada a mano, la masa casera y la fritura en grasa pella, sino que se animaron a las empanadas de charqui, de matambre, de queso y también las de mondongo.

En las mesas, no podía faltar la salcita picante, y las bebidas frescas. Los puesteros destacaron que las más pedidas fueron las de carne y fritas. También ofrecieron tamales de cabeza de chancho y de charqui. Las humitas estuvieron entre las propuestas para los comensales, que prefirieron más las dulces que las saladas. Y aunque la temperatura no acompañaba la elección de los guisados, algunos salteños no dudaron en elegir un plato de picante de mondongo, acompañado de mote. Mariela Florencia fue una de las empanaderas que se animó a una propuestas diferente: las empanadas de quinoa, que fueron un éxito.

Las ganadores

Martín Moreno, director de Organización Comunitaria de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, destacó la activa participación de los puesteros, que se vieron superados por la clientela. Los miembros del jurado recordaron que son distintos los puntos que se tienen en cuenta para poder nombrar al ganador, ya que además de comprobar que se respete la receta clásica de la empanada salteña, se verifica la calidad de la manipulación de los alimentos, la presentación del puesto y la higiene. Cerca de las 15, el jurado ya tenía en claro quién iba a llevarse el primer puesto, que fue para Etelvina Montes, seguida por Juana Risco Flores y el tercero, para Marina Dorado. Además de la menciones y los trofeos, las ganadoras se llevaron prendas de vestir, canastas de mercadería y juegos de contenedores plásticos para la producción y venta de alimentos. Desde la Fundación Por mi Salta, dedicada a la tareas de recuperación de jóvenes en situación de riesgo, agradecieron el apoyo de quienes se sumaron al encuentro.