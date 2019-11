Pegini: “Se terminan llevando mucho”

Esta vez no se pudo y quedaron en deuda. El cuervo sufrió un duro e inesperado traspié en Gigante del Norte, un escenario que le sentaba muy bien, donde cayó anoche con Sportivo Belgrano de San Francisco por 1 a 0.

Central Norte no mostró su mejor versión, las cosas no salieron como se los esperaba, pero también es cierto que no merecía la derrota.

“Fuimos bastante superiores, ellos tuvieron una media llegada y se terminan llevando mucho de una cancha que creía que nos estábamos haciendo fuerte, pero esto es el campeonato y no para de sorprenderte”, expresó Mauricio Pegini, tras caer frente al equipo cordobés.

El cuervo jamás se dio por vencido, con más actitud que ideas futbolísticas, intentó, luchó, pero no le alcanzó. “Faltó el gol, hicimos los méritos para empatar o ganar el partido, pero ya está, se perdió”, dijo el “uno” azabache con resignación y se de revancha.

“No te atacaron nunca y te hacen el gol de una carambola y se terminan llevando el triunfo”, insistió Pegini con bronca, y agregó: “Estoy contento con mis compañeros porque buscamos pero no quiso entrar la pelota”.

En su intentó de encontrar la igualdad, Central Norte abusó de pelotazos y centros cruzados, una recurso que en otras oportunidades dio frutos. “Era la única forma de entrarles, se habían cerrado bien, intentamos entrar por abajo y no se podía, tratamos de aprovechar a la Perla, Martínez y Ríos y tratar de sacar ventajas. Ellos defendieron bien y lo plantearon bien al partido”, analizó el guardavallas cuervo.

Por último, Mauricio Pegini se refirió a la notoria paridad que hay en el torneo. “Equipos que están arriba pierden con los de abajo. Para que no nos pase esto tenemos que tener mayor concentración y menos descuidos. Van pasando las fechas y no paramos de aprender”, concluyó el arquero de Central Norte.