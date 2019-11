Un nuevo desafío "infernal" arranca hoy para Salta Basket

Salta Basket vuelve a activarse en “modo Liga Sudamericana”. Desde hoy y hasta el jueves, el equipo infernal participará en la instancia semifinal del certamen continental en La Banda, en Santiago del Estero.

El conjunto salteño dará el puntapié inicial esta tarde, desde las 19, frente a Botafogo, de Brasil, el mismo equipo al que ya venció en la ronda anterior de cuartos de final.

El segundo encuentro de Salta Basket será mañana, a las 21.30, frente a los santiagueños y dueños de casa de Ciclista Olímpico. Y finalizará su participación en el grupo F frente a Nacional de Uruguay, otro viejo conocido al que también supo vencer en la fase previa.

El escenario será el estadio Vicente Rosales de Ciclista Olímpico de La Banda

“Estamos contentos, ansiosos por jugar la instancia que pasamos en la Sudamericana que la verdad nos tomó un poco de sorpresa e hicimos un muy buen trabajo”, analizó Christian Schoppler. “Trataremos de hacer lo mismo que en Colombia, con la misma seriedad y enfoque, dar lo mejor que podamos. Creo que ahora nos conocemos un poco más”, agregó el escolta. “En lo personal, estoy muy contento de formar parte del equipo salteño. Queremos aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos de jugar esta nueva instancia internacional contra clubes muy grandes como Botafogo, Nacional y Olímpico. Tenemos que disfrutar y estar contentos. Hablando con el grupo entendemos que estamos en un lugar donde pocos imaginaban y que a la vez lo tenemos merecidos, también entendemos que debemos jugar sin presiones y ese tipo de ataduras. Relajados, sabiendo lo que queremos y disfrutando, con la seriedad del caso, el camino”.

El sistema de disputa de esta instancia semifinal, en este caso en el grupo F, es de todos contra todos. Y solo el primero ganará el pasaje a la final por el título, donde ya espera el Corinthians. Este equipo brasileño fue el ganador del grupo E.

Salta Basket logró meterse en las semifinales después de sortear una primera fase de ensueños (los cuartos de final), con una performance superlativa, lo que le posibilitó vencer a sus tres rivales, dos de los cuales volverá a enfrentar en esta nueva etapa (Botafogo y Nacional).

El equipo salteño se encuentra desde el domingo en tierras santiagueñas, con el sueño de seguir haciendo historia.

El programa de partidos

HOY

Botafogo vs. Salta Basket

Hora: 19.10 - Directv 1612



C. Olímpico vs Nacional

Hora: 21.30 - Directv 1612

MAÑANA

Botafogo vs Nacional

Hora: 19.10 - Directv 1612



C. Olímpico vs Salta Basket

Hora: 21.30 - Directv 1612

JUEVES 21

Nacional vs Salta Basket

Hora: 19.10 - Directv 1612



C. Olímpico vs Botafogo

Hora: 21.30 - Directv 1612