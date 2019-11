Argentina debuta frente a Chile en la Copa Davis

El bahiense Guido Pella enfrentará hoy a Nicolás Jarry en el primer punto de la serie al mejor de tres que animarán la Argentina y Chile en la Caja Mágica de Madrid, por el Grupo C de la Copa Davis, que estrenará nuevo formato con 18 países divididos en tres zonas de seis, y que competirán en una única sede.

Pella, ubicado en el puesto 25 del ranking mundial de la ATP, se medirá con Jarry (77) a partir de las 7 (hora argentina) y a continuación se enfrentarán los número uno de cada país, Diego Schwartzman (14) y Cristian Garín (33), en partidos que serán televisados por la señal de cable TyC Sports.

La serie se completará con el partido de dobles en el que Argentina presentará una dupla integrada, en principio, por Leonardo Mayer (92) y Máximo González (Nº 34 en dobles).

El equipo chileno jugará con el especialista Hans Podlipnik (128) y posiblemente a Jarry como compañero, aunque esto no fue confirmado por el capitán del equipo, Nicolás Massú.

El primer rival del equipo argentino será Chile, en un cruce que se presume muy parejo tal como lo marcan los antecedentes en el circuito, y en el cual tendrá vital importancia el dobles, donde la Argentina sufrirá una baja sensible, la de Horacio Zeballos, número cuatro del mundo en la especialidad, quien sufrió una molestia en el aductor derecho y se perderá al menos el debut.

En ese contexto, Pella, campeón este año en San Pablo, perdió con Jarry la única vez que se cruzaron en el circuito, que fue el año pasado precisamente en el ATP paulista y sobre polvo de ladrillo.

En la Caja Mágica de Madrid, sobre superficie dura y bajo techo, las condiciones podrían ser más favorables a Jarry, aunque el chileno no tuvo un buen cierre de año y su confianza no está tan alta.

El Peque Schwartzman, por su parte, asoma algo mejor que Garín pese a que el historial registra un triunfo para cada uno.

Schwartzman se impuso en la serie de Copa Davis jugada en 2018 en San Juan y Garín este año en Munich, ambos cruces sobre polvo de ladrillo.

El otro rival del grupo, Alemania, tiene una formación que incluye a Jan-Lennard Struff (35), Philipp Kohlschreiber (79), Dominik Koepfer (94) y los doblistas Andreas Mies y Kevin Krawietz, 9 y 11 del ranking mundial de dobles.

Para avanzar a la siguiente instancia, la Argentina deberá ganar su grupo o meterse entre los dos mejores segundos de las seis zonas.