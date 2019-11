Racing visita a Patronato y buscará no alejarse de la cima

Racing Club, que viene de igualar de local ante Banfield y precisa un triunfo para no alejarse en demasía de la punta, visitará a Patronato de Paraná, que debe sumar para alejarse del fondo de la tabla de promedios, en uno de los cinco encuentros a celebrarse hoy por la fecha 12 de la Superliga.

El partido se jugará en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, Entre Ríos, este domingo a partir de las 17.45, con el arbitraje del bahiense Facundo Tello y televisación de la señal de cable Fox Sports Premium.

El pasado miércoles Racing no pudo con el defensivo Banfield de Julio César Falcioni e igualo sin goles, alargó su serie positiva a ocho partidos sin caer, desde la goleada que le propinó River (6 a 1), pero desperdició la oportunidad de ubicarse segundo.

Este Racing está lejos de ser el equipo que ganó la Superliga pasada. Tanto en los individual como en el funcionamiento no tiene ese nivel, le cuesta bastante llegar al gol, tras transiciones no son tan efectivas y contundentes y siente la falta de un mediocampista que era muy importante en el esquema como Augusto Solari.

Patronato, en tanto, comenzó la Superliga con 10 unidades sobre 15 en las cinco primeras fechas, pero no pudo mantener su rendimiento y ahora suma seis partidos sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas.

En la actualidad el equipo entrerriano está entre los promedios más bajos.