Enfermos de cáncer, atrapados en el proceso de transición del Gobierno

Tienen donantes de médula y algunos ya están alojados en hospitales de Buenos Aires, pero no terminan de recibir los fondos para llegar al quirófano. En algunos casos, no tienen para comer.

Detectar el cáncer y tomar las acciones necesarias a tiempo es el pilar fundamental para salvar vidas. Una vez detectada la enfermedad, la atención médica, los remedios y cumplir con ciertos requerimientos -incluso de la dieta-, pueden elevar la calidad de vida al paciente.

Algunos casos de cáncer como el de leucemia linfoblástica aguda requieren de una cirugía de transplante de médula. Para acceder a esta operación se requiere de un donante, que en el 90% de los casos se encuentra fuera del grupo familiar.

En la actualidad, algunos de los pacientes que ya tienen el donante de médula y cumplieron con todos los procedimientos médicos para llegar a la intervención se encuentran entrampados en el proceso de transición del Gobierno. Por el cambio de gestión a nivel nacional, las partidas para las cirugías están demoradas.

Así, la burocracia del sistema médico y financiero mantiene atrapados a los niños, incluso sin fondos para comprar los alimentos que necesitan por su enfermedad.

Susana Alejo es de La Poma y hace dos semanas está alojada en el hogar del hospital Sor Ludovica en la La Plata, en la provincia de Buenos Aires. La mujer, con 7 meses de embarazo, acompaña a su hijo de 13, que padece leucemia y ya encontró un donante de médula. Pero el quirófano del hospital está en refacciones y los médicos no saben para cuándo estará listo.

"Igual me dijeron que tengo que quedarme porque ya se perdieron dos donantes y solo queda uno que está listo esperando para que podamos hacer la operación", contó Susana a El Tribuno. La mujer dejó en Salta a sus otros hijos, de 8 meses y 18 años, junto a su esposo. Entre todos siguen ocupándose del pastoreo de los animales que son el sustento de la familia. No tienen obra social y, como en todos los casos de trasplante de médula, la cirugía está cargo en un 50% de la Provincia de Salta y el 50% restante a cargo del Cucai. Susana y su hijo Carlos viajaron de urgencia desde Salta hace 2 semanas. Cuando llegó a La Plata, recién le informaron que por falta de respuestas por parte de la médica de cabecera de su hijo Carlos, dos de los donantes ya no estaban.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta le entregaron 7 mil pesos. Los dos primeros días Susana y su hijo se alojaron en un hostal y luego fueron ubicados en el alojamiento del hospital. Hoy ya no queda nada de aquel dinero y este jueves recibirán la auditoría del personal de la Casa de Salta de Buenos Aires, que ya le adelantaron que "ese dinero no era para comer".

Preocupada por la salud de su hijo, Susana le contó a este medio que Carlos, de 13 años y diagnosticado con leucemia, debe tomar 4 veces al día leche deslactosada, que en Buenos Aires cuesta $350 la lata de 400 gramos, y que le dura dos días.

"Mi hijo tiene que comer. Los médicos de Salta me dijeron que tiene que estar bien alimentado. Acá, en el hospital, dan el almuerzo pero no el resto de los alimentos. No sé cómo voy a hacer", expresó preocupada, porque además su hijo está sin tratamiento desde hace dos semanas.

El grupo de familias de niños con cáncer alertó que hay dos casos de urgencia de pequeños de 5 y 6 años que esperan que el Cucai autorice el pago del 50% de los fondos para las cirugías.

Advierten que el Ministerio de Salud autorizó los pedidos y los envió a tesorería, de donde no salen.

Dos pacientes, en manos del Cucai

Luego de 4 meses de idas y vueltas y de tener que reiniciar tratamientos a la espera de los trasplantes de médula, dos pacientes recibieron ayer un llamado alentador.

José González, padre de Nacho de 14 años, con leucemia, y Daniel Oxandaru, de 50 años, con cáncer de médula, vuelven a esperanzarse pese a las malas experiencias.

“Nos dicen que el Cucai autorizó los fondos para realizar los trasplantes, pero tenemos que ser precavidos. Ya nos dieron tantas vueltas...”, expresó Sany Cabero, esposa de Daniel. En el hospital Posadas de Buenos Aires con Nacho internado, José González se siente ilusionado. En su caso, lo único que faltaba eran los fondos. Su hijo ya lleva internado 4 meses, siguiendo el protocolo a la espera de los fondos para que se concrete el trasplante, que debe hacerse esta semana.

Nacho y su papá esperan desde agosto que los fondos de la Provincia y del Cucai se liberen. Juan contó a este medio que en octubre, el Ministerio de Salud de la Provincia logró obtener los presupuestos para la cirugía en un hospital público, pero lo envió en pesos y el Cucai lo rechazó porque debía ser en dólares. “Se hizo de nuevo y se envió. Eso fue el 27 de octubre. El 28 llamo a Buenos Aires y me dicen que, por cambios de políticas, no contaban con fondos para esta cirugía y que la Provincia debía hacerse cargo del 100%. Son 5 los niños que están en la misma situación”, contó.

Detalló que se requieren 600 mil pesos para un estudio de alta resolución para asegurar la compatibilidad con el donante, 1 millón de pesos para el trámite de extracción y 1 millón más para la colocación.

Desesperado, Juan comenzó una campaña solidaria para tratar de juntar algo del dinero que se necesita para salvar la vida de su hijo.

Ayer, este papá recibió la confirmación de que la firma para la entrega del dinero ya se logró. En la misma situación está Daniel. Después de tantas idas y vueltas, ambos esperan que el compromiso esta vez se cumpla para seguir adelante.