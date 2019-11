Hubo caos y confusión por el bono de 5 mil pesos

Las oficinas de la Anses estuvieron ayer en el centro de las críticas, del caos y del malestar social.

El detonante fue el bono de 5 mil pesos que el presidente Mauricio Macri había prometido antes de las elecciones y que la Justicia Electoral ordenó que se pagara recién el 18 de noviembre. Pago que gozarían aquellas personas que no tienen beneficio social alguno.

Así fue que la gente se ilusionó y algunos acamparon desde el lunes por la noche para guardar un lugar para cuando abrieran las oficinas de calle Jujuy 43. Muchos llegaron cerca de las 4 de la madrugada para poder cobrar los 5 mil pesos.

La expectativa fue grande porque las necesidades son directamente proporcionales.

A la hora de la apertura para la atención al público la cola llegaba hasta calle Alvarado y daba la vuelta. Cuando el gentío comenzó a ingresar para averiguar sobre la fecha de cobro, más de un 90 por ciento se dio con que no tenía información sobre el pago.

"El trámite se hace a través de una máquina, pero según me dijo un señor que entró primero es que no hay un peso para nadie", dijo Rosa, una vecina que había llegado a la hora de apertura.

Ahí se desató el malestar total. De todos los que ingresaron temprano, ninguno recibió buenas noticias. "Hice todo los trámites correspondientes, pero parece que no hay nada", repitió llorando la vecina.

La cola de indignados cortó el paso vehicular a las 9.15, sin previo aviso, dispuestos a todo. Entonces todo se volvió un caos de tránsito colapsado en el centro. Las calles Ituzaingó, Alvear, España, Caseros, Alvarado y Urquiza de repente se inundaron de automóviles y micros que se desviaban evitando el corte.

"Estamos esperando por cobrar. Siguen jugando con la salud de la gente porque todo esto salió de la boca del presidente", dijo Darío, a través de Facebook Live de diario El Tribuno que transmitía en vivo. Muchos medios le dieron cobertura.

El que salió a dar respuestas oficiales ante las cámaras y los micrófonos fue el gerente de la UDAI Salta Sur, José Correa, quien aseguró que "hubo un relevamiento que hizo el Ministerio de la Producción para establecer a quién le correspondía el beneficio del bono. Nosotros (Anses) no tenemos nada que ver en eso, sólo informamos el lugar y la fecha de pago. Entonces no tienen que venir hasta aquí porque no hay que hacer ningún trámite ni inscribirse en nada. Recomendamos consultar la web de Anses en la sección Lugar y Fecha. Si no están ahí es porque no se les asignó el beneficio que sólo era para 130 mil personas en todo el país", dijo Correa. El funcionario dijo que no sabe cómo se armaron las listas.