Reclaman lotes y amenazan con tomar la Municipalidad

Exigen que aparezca Manuel Cornejo. Piden por sus terrenos prometidos durante la campaña por el ahora intendente derrotado en las elecciones provinciales. Son alrededor de mil terrenos para familias carenciadas. Llamativamente, cuando se esperaba el inicio de la transición municipal este martes, Cornejo no se presentó y las familias expresaron: "Vamos a tomar el municipio".

Quieren la tenencia inmediata de los terrenos que jamás fueron entregados, pero sí prometidos en esta campaña electoral y la de 2014. Exigen papeles que acrediten ser propietarios de unos lotes que nadie sabe dónde están.

En medio de una nutrida manifestación, la Policía reforzó la seguridad en torno al edificio municipal. El Tribuno accedió a la comuna para preguntar por el intendente Manuel Cornejo y la respuesta fue terminante: no vendrá.

El abogado Benjamín Cruz, asesor legal del intendente electo Carlos Folloni, corroboró estas afirmaciones en el despacho de Cornejo con una frase aterradora: "Cuando preguntamos por deudas y obras por terminar, el secretario de Gobierno nos respondió que no tenía idea, que hace poco tiempo había asumido".

"Hablé con los manifestantes fuera de la Municipalidad y les aclaré que fue una promesa de campaña de Cornejo no de la Municipalidad. En todo caso, él en persona deberá responderle a los vecinos", acotó Cruz.

Junto al abogado llegó el contador Gonzalo Sánchez y el futuro jefe de Gabinete, Sebastián Gutiérrez. Este equipo de Folloni quería interiorizarse del manejo municipal y estado de cuentas de la comuna. Ni una cosa ni la otra. Además de la extensa ausencia del intendente Cornejo, los empleados no saben qué hacer en la intendencia.

Desgobierno total

La ausencia del intendente pareciera que se extenderá hasta el 10 de diciembre inclusive. A los empleados municipales nadie les aseguro si cobrarán el aguinaldo. Los contratados no saben si cobrarán este mes. Los funcionarios renunciaron y otros desaparecieron por arte de magia. Los rumores hablan de vaciamiento de la tesorería.

Entre tanto, la Policía custodia el lugar con numerosos efectivos dentro y fuera del edificio municipal. Los ánimos están caldeados entre los vecinos que llegan a reclamar por sus terrenos. Antes y después de las PASO, Cornejo convocó a los vecinos carentes de viviendas a anotarse en la comuna para un futuro sorteo de lotes. Nadie sabe cuáles eran esos terrenos.

El secretario de Gobierno, Faustino Arjona, fue el único que dio la cara. "La promesa del intendente se refería al loteo de una propiedad de Cornejo. O sea que iba a entregar terrenos de su propiedad, es decir que no tiene obligación de entregar nada. Habiendo perdido la elección no se va a realizar tal donación", confirmó así que la promesa era una moneda de cambio electoral.

Usados en su necesidad más básica, unas 30 personas esperan respuestas en la vereda de la comuna de Campo Quijano.

La planta política no cobra

Antes de las PASO, la tesorera de la comuna renunció y desapareció sin dejar rastros. Incluso fondos depositados de la Municipalidad no están por ningún lado. A los trabajadores de planta política les deben dos meses y les advirtieron que no hay dinero para pagarles, empleados con muchos años trabajando en la comuna y sin aval para pasar a planta permanente. Son trabajadores de diferentes áreas que cobran entre dos mil y tres mil pesos. Se nombró a un nuevo tesorero sin el acuerdo del Concejo Deliberante. Es un arquitecto allegado a Cornejo.

“La posibilidad latente de que la nueva administración no pueda pagar el aguinaldo es real. No hay dinero en la comuna y no sabemos cuáles son sus deudas reales a la fecha”, contó uno de los futuros funcionarios de Folloni.