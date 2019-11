Juan Fuentes sentenció que espera la “aprobación” de la gente que lo vio nacer

“Durante el show la gente me conocerá tal cual soy, voy a cantar lo que me representa”, aclaró el destacado solista, que presentará su espectáculo el viernes, desde las 21.30, en el Teatro del Huerto.

“Ya estamos en la cuenta regresiva, solo restan algunas horas para el recital que brindaré el viernes, en el Teatro del Huerto (Pueyrredón 175). Será a partir de las 21.30, y seguramente con varios invitados especiales. Significará una prueba de fuego para el futuro de mi carrera artística”, aseguró Juan Fuentes, con respecto al espectáculo que ofrecerá en la capital salteña.

Solo hay una primera vez

“Durante el show la gente me conocerá tal cual soy, voy a cantar lo que me representa. Será una noche repleta de emociones, con canciones que desde muy pequeño estuve cantando. Estoy convencido de la frase: solo hay una primera vez, por eso no pienso desaprovechar esta oportunidad, dejaré todo en mi presentación en sociedad. Mi gente tiene la virtud de ser muy exigente, siento que debo contar con el consentimiento de ellos para emprender mi carrera como solista, por eso es la importancia que le doy al espectáculo en el Huerto. El desafío no es fácil, tampoco imposible. Tengo la certeza que voy a dejar muy en alto la bandera de nuestra provincia. Pretendo ser feliz y compartir mi música”, agregó el cantor salteño.

La respuesta del público

Hace algunas semanas, Juan realizó su lanzamiento artístico por las redes sociales, y ofreció un par de actuaciones fuera de la provincia “Es increíble la respuesta de la gente, es constante el apoyo, el cariño y los mimos, eso me hace creer que voy por el camino correcto. También es fabuloso que los jóvenes ya se saben las canciones nuevas que incluí en mi repertorio. La intención es promover esos temas, y también reversionar algunos clásicos. Después de las elecciones provinciales empezaron a llamarme de los festivales de verano, por lo que imagino que tendremos una agitada agenda en los próximos meses”, afirmó.

“Lo difícil es salirse de la zona de confort, y lo más lindo es animarse a aprender cosas nuevas. Lo que sí tengo en claro es que aprendí lo que no quiero, y eso es una clara ventaja. Jamás dejaré de disfrutar de la música, de mi lugar, de mis amigos, y de tanta gente que apoya de manera permanente”, acotó Fuentes en relación a su carrera como solista.

Con mayor fuerza

“Estoy fortalecido porque me llamaron de varios lugares para contar con mi propuesta. Eso me alienta y me motiva a apostar con mayor fuerza. También me tentaron para incursionar en otro género, pero mi corazón late con mayor fuerza cuando canto folclore, es lo que amo y defiendo sobre todas las cosas”, aseveró el folclorista.

“Cuento con un banda de primerísimo nivel, cinco músicos que derrochan talento. Adrián Chocobar se alista en la batería; Carlos Ibañez, en la guitarra; Abel Gorosito, en el violín, charango y guitarra; Rodi Avellaneda, en teclados; y Rodrigo Vergnano, en bajo. Se trata de un apoyo anímico y musical constante, se manifiesta de una forma muy humana y muy profesional. El ambiente de trabajo es bárbaro, se respira un aire de gran amistad. Todos los días aprendo algo nuevo de estos grandes músicos, solo tengo palabras de agradecimiento”, aseveró Juan.

Nadie puede cuestionar el don natural de Juan Fuentes, una voz extraordinaria, sus cuerdas vocales impactaron rápidamente en el oído popular y adquirió notoriedad en el mundo de la música. Cuando se lo menciona la gente simplemente pronuncia Juancito, porque además su carisma le permite contar con un plus adicional.

Ya despertó a la vida con este don de cantor, y con apenas cuatro años ya hizo vibrar su talento. No tardó en emparentarse con la guitarra, el charango, el bombo, el violín y la percusión, como buen amante del cancionero popular. Con solo 15 años se inició profesionalmente sobre los escenarios. Empezó solo, luego tuvo su paso por el conjunto Los Pregoneros; además ensayó con el recordado “Pato” Jiménez (Dúo Salteño), pero el proyecto nunca saltó a la luz. Hasta que finalmente llegó a Los Huayra, donde mantuvo el romance durante 15 años.