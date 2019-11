VIDEO Brutal golpiza de una madre a su hijo de 2 años: “Te voy a dejar en coma”

El video dura poco más de un minuto y es estremecedor. Son 70 segundos en los queda en evidencia el sufrimiento de una criatura indefensa, mientras es brutalmente golpeada por su madre en su casa del barrio de Todosa, en La Plata.

La cruel escena ocurrió en una vivienda familiar ubicada en la calle 119, entre 514 y 515, del barrio El Mercadito. “¿Te gusta que te peguen? ¿Te gusta que te peguen? Te voy a revolcar por todo el piso y te voy a hacer hombre, hijo de puta. Sentate ahí y quedate ahí”, se le escucha gritar a la mujer mientras descarga su ira a los golpes.

En las imágenes se observa a la mujer desencajada: la madre le propina a su pequeño hijo varias trompadas y patadas, después lo sujeta de los brazos y lo arrastra unos metros, para terminar arrojándole con furia una zapatilla en la cabeza.

Por un momento parece que la mujer se calma: ella se sienta en una reposera y toma su teléfono celular, pero de pronto se levanta y retoma la salvaje agresión. “No te banco más, no te soporto más, te voy a mandar en coma, hijo de puta. No te soporto más!”, vocifera mientras el chico no para de llorar.

Una testigo filmó el maltrato. El video se viralizó en las redes sociales. La cuñada de la agresora lo vio y realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia platense, pidiendo además la guarda del menor.