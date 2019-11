Diseñaron una casa para minusválidos totalmente automatizada

Los premiados diseños de una vivienda totalmente automatizada para personas con discapacidad motriz y otra que funciona con energía obtenida a través de paneles solares, fueron algunos de los stands destacados en la excepcional muestra de la Escuela de Educación Técnica N§ 3.133 Rosmiro Bazán, de Metán.

La exposición anual de trabajos se realizó entre el viernes y sábado pasados en la institución y fue visitada por una gran cantidad de público y autoridades educativas y municipales.

"La muestra se realizó en el marco del Día de la Educación Técnica, que se conmemora el 15 de noviembre, como cierre anual de las actividades escolares, tanto en lo pedagógico como en el área técnica específica. Es un punto de partida para conocer los distintos trabajos áulicos que se realizan a la largo del ciclo lectivo, una oportunidad para que el alumno trasparente a la comunidad el aprendizaje que alcanzó", dijo a El Tribuno María Fernanda Brizuela Zapata, directora del establecimiento.

Dos orientaciones

La escuela brinda a la comunidad dos modalidades técnicas: técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas y maestro mayor de Obras. "En esta oportunidad la escuela contó con dos áreas bien definidas en las exposiciones de los alumnos. Por un lado, en las distintas aulas se vieron trabajos relacionados a temas como biología y química, con experimentos de laboratorio, diseños de tablas periódicas, y fósiles sintéticos y algunos reales. En Física, hubo exposiciones de espejos, de efectos ópticos y diversos ensayos", destacó la directora.

Remarcó que la asignatura de Lengua, a lo largo de sus distintos años de cursado, expuso trabajos monográficos y literarios. Por ejemplo, llamó la atención en la exposición un relato literario denominado "Los pichi ciegos", en una jugada puesta en escena, donde se trabajó un relato sobre la guerra de Malvinas. Por otro lado, hubo un aula estuvo destinada a un karaoke, donde los alumnos trabajaron la oralidad en relación al ritmo y al manejo de la palabra.

En ciencias sociales, hubo varias exposiciones, entre las que se destacaban las momias de Llullaillaco. Se recrearon las momias de manera artificial, y describían toda la historia, tanto de la vida de esta ancestral cultura, como del relieve geográfico donde se encontró el enterramiento arqueológico y su actual exposición en el museo de Alta Montaña.

Las elecciones provinciales

En Formación Etica, los alumnos pudieron exponer un trabajo de investigación sobre las últimas elecciones, con especial atención en los candidatos y sus propuestas de gobierno. Además se podían ver trabajos sobre los derechos y obligaciones constitucionales. También hubo temas como educación vial y educación sexual integral, que implicó mostrar las estrategias didácticas utilizadas en el aula y en los distintos niveles sobre un contenido que es obligatorio en todas las escuelas públicas y privadas. Esos contenidos están planificados en base a la edad y el ciclo del alumno.

"Como hace siete años, nuestra escuela de Educación Técnica, viene trabajando una articulación con las escuelas primarias. La propuesta consiste en recrear un día de estudio en el establecimiento, donde los alumnos que van a ingresar a la escuela secundaria visitan y recrean un día normal de cursado. Es una estrategia para mostrar la convivencia escolar y lo que es una escuela secundaria de formación técnica", destacó Brizuela.

Por otra parte, las distintas áreas de artísticas de la escuela expusieron sus trabajos, en música, pintura y distintas manualidades artísticas. Como todos los años, se pudo vivenciar la puesta en escena a través de la música, el canto y la danza, en varios géneros, a cargo de alumnos y docentes. El segundo día la exhibición de educación física tuvo su protagonismo, a cargo de cada profesor y todo el alumnado, en el playón de la institución.

Formación Técnica

"Una de las características distintivas de la educación técnico profesional es la posibilidad de que los alumnos realicen prácticas formativas que les permitan obtener experiencia profesional y vinculación con el campo ocupacional hacia el cual se orienta su formación. Estas prácticas son procesos de aprendizaje, integrados en la propuesta curricular, orientados a promover en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos y destrezas relacionadas con desempeños profesionales propios del contexto socio productivo de cada especialidad", detalló la directora, Fernanda Brizuela.

Desde el área técnica los talleres del ciclo básico siempre son el colorido de la muestra porque los alumnos que recién comienzan su trayecto escolar pueden mostrar a la comunidad sus trabajos. Este año el taller de carpintería estuvo presente a través de repisas, mesas, lámparas, etc. La hojalatería y el moldeo mostraron chapa en la terminación de pala para la basura, bandejas y martillos, etc. La herrería y soldadura mostraron toda su creatividad y habilidad en los trabajos de parrillas, mesas, porta macetas, etc. En electricidad, como base en la formación, se pudo visualizar el hermoso trabajo con modelos de tableros eléctricos, de circuitos, lámparas y también la aplicación de la tecnología Bluetooth en circuitos eléctricos domiciliarios.