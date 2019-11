Problemas con el agua generaron la reacción de parte de los vecinos

Problemas con la falta de presión en las cañerías de agua en domicilios de algunos barrios de la ciudad de General Güemes generaron la preocupación en la comunidad, debido a que nos encontramos en una época del año en la que el clima se presenta con elevadas temperaturas, hay escasez de lluvias, lo que afecta el nivel de las napas de agua subterráneas, lo que se traduce en la caída del servicio domiciliario de agua potable.

El primer barrio que se vio seriamente afectado fue el 25 de Mayo, donde la baja presión se mantuvo por varios días, esto generó la reacción de los vecinos, quienes llevaron a cabo una reunión alrededor del pozo de agua que alimenta dicho barrio con la finalidad de elaborar una serie de pedidos que obliguen a la empresa Aguas del Norte a tomar medidas que brinden una solución antes de que todo empeore.

“Nosotros ya hemos sufrido la falta de agua en otras oportunidades, una de las razones es que este pozo fue utilizado para alimentar nuevos barrios que se fueron generando en las cercanías, sus cañerías son muy antiguas y no tienen la capacidad para transportar toda el agua que demandan tantos usuarios”.

“Nos dijeron que el pozo está colapsado, pero sin embargo vemos que la bomba sigue funcionando. Si estuviera colapsado no debería funcionar. No sabemos si nos están mintiendo para ganar tiempo o el problema es mucho más grave de lo que pensamos”, dijo el profesor Osvaldo Banegas, vecino del barrio afectado.

“Lamentablemente estamos hablando de un servicio indispensable, el clima se presenta con muy elevadas temperaturas y estar sin agua es hasta peligroso para nuestra salud”, agregó el conocido docente.

Lo que dijo la empresa

En la mañana del lunes 18, personal de la empresa Aguas del Norte estuvo realizando excavaciones en una de las esquinas del barrio 25 de Mayo. Sobre este problema, el ingeniero Manuel Torres, encargado de la empresa Aguas del Norte, dijo: “El problema en este barrio es que hay una importante obstrucción en la cañería, ya la pudimos detectar y ahora estamos realizando el trabajo de desobstrucción. Lo que quiero aclarar es que este pozo solo alimenta a este barrio, no lleva agua a ningún otro, pero está colapsado. Es decir, se terminó su vida útil y ya no tiene agua, por lo que la solución definitiva es la realización de un pozo nuevo”.

Realizar un nuevo pozo requiere de mucho tiempo de espera, entre la parte burocrática para su autorización y la parte práctica de su realización, si se comienza a trabajar en lo inmediato podría estar terminado a mediados del año que viene, pero como estamos frente a un problema que requiere de una acción urgente, desde la empresa tomaron la decisión de utilizar otro pozo para abastecer al barrio.

“Muy cerca de aquí hay un pozo nuevo que fue construido por la familia Haddad para su loteo, ellos están vendiendo lotes para hacer viviendas, pero solo contamos con muy pocas casas construidas. Ese pozo tiene una muy buena tirada de agua, por lo que vamos a utilizarla para distribuirla en este barrio y traer la solución al problema, ese trabajo de conexión nos llevará un tiempo pero será mínimo”, finalizó el ingeniero Torres.

La planta de Campo Santo

Una de las primeras promesas realizadas desde el gobierno de Juan Manuel Urtubey fue la de ampliar la planta potabilizadora de Campo Santo que toma agua del río Mojotoro, pero recién sobre el final de su mandato esta obra se está concretando, pero con grandes dificultades. A finales del 2018 se comenzó con la construcción de nuevos piletones para la contención el agua, su purificación y distribución a los tres municipios.

La obra tenía que estar finalizada ha mediado del 2019, sin embargo, debido a la falta en el cumplimiento con el pago por parte de la empresa Incovi a cargo de la obra, hubo mediadas de fuerzas que retrasaron los trabajos varios meses. Su fecha de finalización cambió para fines de año.