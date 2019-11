En el Delmi habrá una noche de “Ajuste de cuentas”

Después de un largo año con peleas amateurs y profesionales, el próximo 6 de diciembre se llevará a cabo el festival “Ajuste de cuentas” en el estadio Delmi, organizado por Sergio Oliver Calvet, José “Pilo” Yáñez y Darío Córdoba. Las peleas profesionales (serán cuatro) ya fueron aprobados por la Federación Argentina de Box.

La pelea de fondo tendrá a Javier “La Cobra” Mamaní enfrentando al bonaerense Mauricio Caceda en la categoría mediopesado, a seis rounds.

Los otros combates rentados serán entre: José “Bam Bam” Balcedo vs. Gustavo “Peluquín” Reales (welter, a 6 rounds), Germán “La Bomba” Alfaro vs. José el “Indio” Yana (supermediano, a 4 rounds) y Miguel el “Topo” Salazar vs. Federico “Pesadilla” Peñarrieta (supergallo, a 4 rounds).

Las entradas ya se pueden adquirir en Gimnasio La Cobra (Alsina 1100) y Boxing Club (Caseros al 2100).