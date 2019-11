COI firmó convenio con Airbnb para no construir villas olímpicas

El Comité Olímpico Internacional (COI) firmó un acuerdo de patrocinio con Airbnb hasta 2028, a través del cual la plataforma se convierte en uno de sus principales socios.

Los términos económicos del acuerdo no trascendieron, pero Financial Times calcula el auspicio en u$s 500 millones, lo que incluye un pago sustancial para el COI pero también el alojamiento gratuito para atletas o ejecutivos VIP del Comité.

“Este acuerdo por nueve años, en el que se organizarán cinco Juegos, crea un nuevo estándar en la categoría de hospedaje; será una alianza ganadora para las ciudades, los aficionados y los atletas”, declaró el COI.

Después de Río 2016, la entidad se mostró a favor de utilizar infraestructuras ya construidas o temporales, y dejar de construir Villas Olímpicas cuando no fuera necesario.

Ahora, la oferta de hospedajes turísticos de las ciudades podría cumplir la función de las Villas Olímpicas, de modo que no será necesario destinar recursos para levantar edificios que podrían caer en desuso tras el certamen olímpico.

“El acuerdo incluye disposiciones de alojamiento que reducirán los costos para las entidades organizadoras de los Juegos Olímpicos, minimizarán la necesidad de construir nuevas infraestructuras de alojamiento para los JJOO y generarán ingresos directos a los anfitriones y a las comunidades locales”, asegura el COI.

Los atletas que lo deseen también podrán ofrecer sus locaciones en la plataforma y obtener ingresos directos.