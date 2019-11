“Reiniciá tus emociones” 2x1 con Club en El Teatrino.

Basado en el playbook “De Dudas a Decisiones” de Gabyguan, el domingo 1 de diciembre, de 19 a 22, se presentará este encuentro en El Teatrino.

¿Qué es “Reiniciá tus emociones?

Es un show terapéutico revolucionario, donde el verdadero protagonista sos vos.

Reinicio es lo oculto y lo revelado. Es ver esa información que condiciona tu vida y que no te dabas cuenta de que estaba dentro tuyo.

Es conocerte más en horas de juego que años de conversaciones.

Reinicio es la pregunta y es la respuesta: es saber ¿qué te dolió? y ¿por qué o para qué te dolió? y conectar con ese poder interior que no te acordabas que tenías.

Reiniciarte es hacerte cargo de vos y renunciar al qué dirán para convertirte en ese ser maravilloso que ya sos.

Te das cuenta que reiniciaste tus emociones, cuando eso que un día te dolió ya no te duele y te enorgullecés de ser quien sos.

¿Y cómo es el proceso? Es una secuencia de juegos emocionales intensos, con el objetivo de reiniciar tus emociones bloqueadas. Te vas a reír... vas a bailar, vas jugar... y tal vez te emociones hasta las lágrimas!! ¡Pero después de todo eso, vas a ver con claridad, que es lo que te conviene decidir a vos para comenzar a vivir en coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que hacés.

Todavía estás a tiempo de vivir la vida que te gusta: Reiniciate! Y pasá de las dudas a las decisiones!