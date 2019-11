Central Norte sumó en Entre Ríos y sigue en zona de clasificación 

Cuando no se puede ganar, y sobre todo de visitante, lo importante es no perder. Ese fue precisamente el buen negocio que hizo Central Norte en la provincia de Entre Ríos, donde igualó con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0 a 0, en el choque correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Federal A.

Había que sumar a como dé lugar y el cuervo logró su cometido; se quedó con una punto que vale mucho porque lo mantiene en zona de clasificación, esto le permite estar entre los seis mejores equipos del campeonato.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán lograron recuperarse del traspié que sufrieron frente Sp. Belgrano (perdieron 1 a 0), un objetivo sumamente importante porque restan dos fechas por delante para completar la primera mitad de la temporada.

Central Norte enfrentó a un rival urgido de una victoria y en el fondo de las posiciones, que batalló todo el partido.

A pocos minutos del inicio (3’), el lobo entrerriano exigió a Mauricio Pegini, arquero azabache, que respondió con gran seguridad.

El cuervo devolvió con Enzo Gaggi, una de las apuestas de Medrán, quien sacó un potente remate cruzado que se fue por muy poco.

Central comenzó a inquietar al equipo local, Fabricio Reyes estuvo activo tanto como atacante como asistidor.

Así llegó la primera situación clara para el cuervo, a los 16 minutos, Reyes dejó a Ronaldo Martínez cara a cada con Lucas De León, guardavalla de Gimnasia, pero definió defectuoso.

El paraguayo no estuvo fino y dejó pasar la gran chance de abrir el marcador, claro, mucho tuvo que ver la repuesta del “uno” local porque achicó muy bien.

El volante por derecha azabache, de buen primer tiempo, complicó a la defensa del lobo cada vez que se lanzó a ataque.

Sobre el final de la primera mitad, Gimnasia estuvo muy cerca de ponerse en ventaja, Pablo Vercellino sacó un remate de media distancia que pegó en el travesaño y salió.

El equipo entrerriano arrancó la segundo tiempo poniendo en apuros a la visita (3’). Esta vez, Oscar Solano exigió a Rulo Pegini, quien minutos más tarde volvió a responder con la jerarquía que lo caracteriza, al contener en dos tiempos un remate de Vercellino. El cuervo fue superado levemente por su rival, pero sin pasar grandes sobresaltos no se salió del libreto que preparó y continuó buscando el arco rival.

Gimnasia, en su afán de ganar en casa, casi logra su objetivo a los 14 minutos, Luciano Leguizamón tuvo en sus pies la posibilidad de poner a su equipo en ventaja, pero falló en definición. Increíble lo que se perdió el delantero del lobo.

Central Norte tuvo dos inmejorables oportunidades de traerse los tres puntos a Salta: a los 26’, el paraguayo Martínez volvió a fracasar en tu intento de marcar y luego, sobre el final (46’), Gonzalo Ríos también padeció la falta de eficacia.



El resultado:

GIMNASIA 0 C. NORTE 0

L. De León M. Pegini

L. López P. Figueroa

J. Benítez F. Rodríguez

E. Lazza P. Krupoviesa

A. Griego G. Cosaro

N. Retamar E. Gaggi

O. Solano N. Issa

P. Vercellino O. Young

L. Leguizamón C. Arriola

F. González F. Reyes

M. Bustos R. Martínez

DT: H. Fontana DT: E. Medrán



Cambios, ST: 15’ Fausto Apaza por Nicolás Issa (CN), 20’ Lautaro Soto por Manuel Bustos (G), 25’ Gonzalo Ríos por Enzo Gaggi (CN), 28’ Juan Rodríguez por Oscar Solano (G), 32’ Franco Piergiacomi por Carlos Arriola (CN), 39’ Nicolás Mugico por Nicolás Retamar (G).

Jornada: 13ª fecha

Árbitro: Adrián González

Estadio: M. y R. Núñez