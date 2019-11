Universitario hizo historia y es campeón del torneo Honor

!Habemus campeón!... En realidad, nuevo campeón, Universitario Rugby Club destronó a Popeye y es el nuevo acreedor del título del Torneo Honor de hockey femenino en primera.

Tras otro electrizante encuentro que terminó a favor de las chicas de la U por 2 a 1, la final se tuvo que definir mediante penales australianos y Universitario terminó siendo más efectivo al ganar la serie 5 a 4 frente a unas espinacas que venían siendo campeonas catorce campeonatos consecutivos.

El encuentro fue muy parejo, al igual que el encuentro de ida, el primer cuarto terminó en cero con un partido muy estudiado por ambos entrenadores. Con la ventaja a su favor por el encuentro de ida, Popeye controló las acciones desde el inicio pero con la obligación de buscar el triunfo, las chicas de Uni fueron en busca de todo para tratar de equiparar la historia.

En el segundo cuarto, Universitario salió con todo para lograr la diferencia, hasta que a los 23’, apareció Azul Moreno para poner el 1 a 0 a favor de Universitario Rugby. Con la ventaja y el empate en el resultado global, las espinacas se volvieron a meter en partido y dos minutos más tarde, Agustina Casteluchi, conquistó el empate para las espinacas.

En el tercer cuarto, con el partido igualado, ambos equipos contaron con chances para romper la igualdad pero las buenas actuaciones de las arqueras, Agustina Salazar, por el lado de Popeye y Camila Gaspar, por el lado de Universitario. De tanto buscar, Uni tuvo su premio, a los 36’, en una jugada confusa, los árbitros cobraron penal para Universitario y la encargada de ejecutarlo fue Naira Moreno quien no falló y puso el 2 a 1 para la “U”.

En el último cuarto, hubo situaciones para ambos equipos pero una vez que sonó la chicharra, la definición tomó más dramatismo, ya que el título se definió mediante penales australianos.

La historia arrancó favorable a Popeye que se puso en ventaja gracias al primer penal conquistado por María Stieglitz y el fallo en la primera ejecución por parte de Florencia Reinieri.

El campeonato estuvo a merced de Popeye pero en el quinto penal Agustina Casteluchi no convirtió y Belén Allende empató con su remate para mandar la serie a “muerte súbita”.

Con las acciones emparejadas, Belén Allende puso en ventaja por primera vez a Universitario y María Stieglitz, quien había conquistado el primer penal, no pudo con la arquera Camila Gaspar y terminó errando el último tiro para el festejo de la hinchada visitante que “copó” su tribuna con los colores verdes y blanco.

Fue batacazo de Universitario Rugby que terminó festejando y cortando una racha de catorce campeonatos consecutivos de Popeye A.

Fue victoria por penales 5 a 4 a favor de las chicas de la “U” que sin lugar a dudas fueron la sorpresa del campeonato conquistando nuevamente el título como en 2004 cuando con Gabriela Aguirre como abanderada dieron la vuelta olímpica. Justamente ese fue el último año que un equipo que no fue Popeye, levantó el trofeo en el Torneo Honor.

Popeye festejó en varones

En primera división caballeros, Popeye se quedó con el titulo tras derrotar por penales a Cachorros.

Por otro lado, en Intermedia caballeros, Gimnasia y Tiro hizo “el milagro” y goleó 6 a 0 a Popeye para ser campeón.

En intermedia damas, Jockey logró el título tras ganar otra vez por 2 a 1 ante Popeye.

En quinta caballeros, Popeye ganó 4 a 2 y dio la vuelta olímpica al igual que en séptima damas ya que Popeye ganó por 4 a 0 a Jockey.