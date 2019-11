Alberto Fernández invitó a sumarse al grupo Carrefour al plan contra el hambre

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió hoy al CEO global del Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, a quien invitó a sumarse al Plan Argentina contra el Hambre, que comenzará a funcionar después del 10 de diciembre.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Fernández de Puerto Madero, donde también estuvo el secretario general de la compañía, Laurent Vallée, y el presidente de San Lorenzo y ex candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

"Los invito a sumarse al Plan Argentina contra el Hambre", afirmó Fernández durante la reunión, para la que los directivos de la empresa viajaron especialmente desde Francia.

Según supo NA, Bompard y Vallée se pusieron "a disposición para trabajar en conjunto" con el futuro gobierno.

"Queremos que inviertan, que trabajen y que obtengan ganancias en la Argentina", señaló el mandatario electo, que comenzó el diálogo con distintos sectores para trabajar juntos contra el hambre en el país.

El líder del Frente de Todos, en tanto, sostuvo que tiene en claro que "la culpa de la crisis no es de los supermercados, sino del gobierno anterior, que no tomó las medidas adecuadas".

Por su parte, los ejecutivos del Grupo Carrefour explicaron: "Tenemos un plan de comida saludable para toda la población y queremos acercarlo en la Argentina, y queremos tener una relación muy cercana para acompañar al sector social".

Del encuentro también el CEO de Carrefour Argentina, Stéphane Maquaire, y el director Hipermercados Argentina, Pablo Lorenzo.

Fernández encabezó hace dos semanas la primera reunión del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, junto a representantes de sectores gremiales, empresarios, de la Iglesia, los movimientos sociales, derechos humanos y universidades, entre otros, con el objetivo de trabajar juntos a partir del inicio de su gobierno, el próximo 10 de diciembre.