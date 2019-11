Un año redondo y ovalado para Universitario RC, que va por más

Tras conseguir el título del Torneo de Honor de hockey femenino, Universitario Rugby cierra una temporada soñada en lo deportivo e institucional.

Además del título logrado en la disciplina del hockey, este año mantuvo la categoría en el Regional de Rugby y será el único representante salteño en la elite de dicho certamen el año que viene.

Mario Núñez, presidente de la U, remarcó con orgullo el presente del club.

“Fue un año tremendo, todavía no terminamos de caer con el título en hockey, es algo maravilloso, pensar que la cancha nuestra de césped sintético tiene apenas dos años y teniendo en cuenta la edad de las chicas, la mayoría son menores de 20 años, tenemos de 22 o 23 que son las más grandecitas”, sostuvo Núñez.

El presidente luego reflexionó: “Ningún logro se consigue de un día para el otro, en el club, en El Huaico estamos hace once años. Las que vinieron desde la UNSa son la primera generación de El Huaico, arrancamos de cero y ya se están viendo los resultados”.

Detrás de los logros deportivos hay una gran gestión desde lo dirigencial. “Es una inversión de mucho compromiso, de dedicación en cada entrenamiento. Invertimos en el mantenimiento de las canchas, se cobra una cuota a cada jugador que sirve para sostener vestuarios, también para pagar a los entrenadores. Hay un esfuerzo también en los padres de todos los chicos”, señaló Núñez.

Los festejos continuarán el fin de semana con el Seven de Las Nubes, el tradicional certamen que organiza la U.

“Este fin de semana, tenemos el Seven de las Nubes que comprenderá con las dos disciplinas, el rugby y el hockey. Será la mejor manera de coronar este año que realmente fue maravilloso. Este año asumió la nueva comisión directiva, arrancamos el año con equipo disminuido en rugby porque muchos jugadores estudian, logramos mantenernos en la máxima categoría en el Regional de Rugby y que decir del hockey que se fue consolidado y logró romper los catorce años de reinado de Popeye. Esto es mérito de los socios y del aporte que muchos hacen por la institución”, cerró Núñez.