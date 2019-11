Ayer se desarrolló el tercer día de intensos rastrillajes por los cerros. Se utilizó una perra, pero no lograron encontrar huellas.

No hallan rastros del gaucho José Sarapura

Mientras pasan los días y se avanza con la búsqueda por las serranías, crecen las dudas en torno a la misteriosa desaparición de José Pío Sarapura, un personaje del sur de Salta, conocido como El Centinela de El Crestón.

Ayer se desarrolló la tercera jornada de rastrillajes intensos y se utilizó a la perra Mary, de la división Canes de la Policía de la Provincia, pero el animal no encontró rastros del gaucho de 87 años que se dedica a la cría de ganado.

No hay precisiones sobre el día exacto de su desaparición, lo que genera muchos interrogantes y dudas en los investigadores.

El viernes pasado, a las 23.41, en la comisaría 30 de Metán, radicó una denuncia Mario Ramón Sarapura, quien dijo que había tomado conocimiento por su hermano, Eduardo Sarapura, sobre la desaparición de su tío José.

Según la denuncia, Eduardo se había dirigido desde Metán hacia el cerro Nogal Solo, donde vive solo el Centinela de El Crestón. Informó que no lo encontró en su casa y que lo buscó sin poder hallarlo.

Al día siguiente, el sábado a primera hora, se inició la intensa búsqueda del gaucho, con la participación de efectivos de distintas divisiones de la Policía de la Provincia, personal de Defensa Civil, bomberos, familiares y amigos de Sarapura, baquianos de la zona e integrantes de la Brigada de Búsqueda y Rescate de Metán.

Sarapura, a pesar de su edad, todavía monta a caballo. Pero lo que llama la atención es que todos sus equinos están en la finca, al igual que la montura que siempre utiliza. Todo estaba en orden en la humilde casa del hombre de campo. Las puertas estaban cerradas, pero sus perros tampoco aparecen.

Todo parecería indicar que el gaucho salió caminando del lugar acompañado por sus fieles animales.

Lo que también genera misterio es que Sarapura está enfermo, se moviliza con dificultad y tiene serios problemas de visión.

La lógica indica que no se podría haber alejado mucho del lugar en el que vive, en la desnivelada ladera de un cerro, en medio de un paisaje imponente.

"No descartamos ninguna hipótesis y la búsqueda va a continuar. Mañana (por hoy) se va a hacer un relevo de los efectivos que están en el cerro y tuvieron una ardua tarea, haciendo los rastrillajes en sectores de difícil acceso", dijo a El Tribuno el jefe de la Unidad Regional 3, Lisandro Cejas.

Barranca abajo

“El hombre se pudo haber desbarrancado, perdido o haber tenido un accidente en los cerros. No descartamos que otra cosa le pudiera haber ocurrido y todo es motivo de investigación. Nuestro objetivo y la esperanza que tenemos es tratar de encontrarlo con vida”, destacó un jefe policial.

Por otra parte, ante la gravedad de los sucesos y debido a que Sarapura no aparece, la Fiscalía Penal 2 de Metán dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones. Al grupo de búsqueda se van a sumar hoy rescatistas de la división Lacustre. La Policía ya intensificó la investigación del caso y comenzó a tomar declaraciones a testigos y familiares.

Cejas con personal de la Brigada y otros especialistas van a llegar hoy al cerro Nogal Solo, ubicado a unos 28 km de Metán, en una zona de difícil acceso. Al lugar no se puede acceder en camionetas, solamente se puede subir caminando, en caballo y en motos enduro porque hay que atravesar los ríos Conchas y De las Piedras.