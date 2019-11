Se viene el “cara a cara” de la gran velada boxística

Se viene la última megavelada de boxeo prevista para el próximo 6 de diciembre en el estadio Delmi, donde se llevará a cabo el festival “Ajuste de Cuentas”.

Pero antes del evento, este viernes a las 11 se llevará a cabo el duelo cara a cara de los boxeadores profesionales que cerrarán el calendario boxístico en Salta.

Las peleas profesionales (serán cuatro) ya fueron aprobados por la Federación Argentina de Box.

La pelea de fondo tendrá a Javier “La Cobra” Mamaní enfrentando al bonaerense Mauricio Caceda en la categoría mediopesado, a seis rounds.

Sin lugar a dudas que Javier Mamaní es una de las “leyendas vivas del boxeo salteño” y con sus 38 años buscará ir coronando una gran carrera deportiva frente a su gente.

Los otros combates rentados serán entre José “Bam Bam” Balcedo vs. Gustavo “Peluquín” Reales (welter, a 6 rounds), Germán la “Bomba” Alfaro vs. José el “Indio” Yana (supermediano, a 4 rounds) y Miguel el “Topo” Salazar vs. Federico “Pesadilla” Peñarrieta (supergallo, a 4 rounds).

Por tratarse de la última velada del año se decidió trasladar el escenario al estadio Delmi que promete tener un buen marco.

Las entradas ya se pueden adquirir en Gimnasio La Cobra (Alsina 1100) y Boxing Club (Caseros al 2100). Los precios son los siguientes: populares $200, plateas $300 y ring side $500.

Con este festival el deporte de los puños irá cerrando el año en nuestra ciudad.