Jarsún: “Se vienen tiempos complejos y desde el ámbito legislativo hay que asegurar la gobernabilidad”

El diputado Ignacio “Nacho” Jarsún, exintendente de Rosario de Lerma y actual vicepresidente de la Cámara baja, hizo un repaso sobre su gestión al frente de la comuna y habló con El Tribuno sobre su agenda legislativa. “Se vienen tiempos complicados y el Gobierno necesita de un acompañamiento para poder iniciar la gestión de la mejor manera”, señaló.

¿Qué balance hace de su paso por la intendencia de Rosario de Lerma?

La verdad es que estoy muy contento de dejar un municipio saneado. No debemos olvidarnos que recibí en 2015 una comuna con una deuda de 15 millones de pesos, equivalentes a unos 50 millones de hoy en día. Es así que fue una prioridad desendeudar el municipio. Son cosas que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales. Pude renovar, además, todo el parque automotor. No teníamos ni un camión para levantar la basura, tuve que salir a alquilar vehículos en los primeros tiempos. Este camino nos permitió brindar los servicios a los vecinos. Con la ampliación de la red cloacal, por ejemplo, llegamos a más de 7.000 personas y logramos pavimentar 40 cuadras. Dejamos también la primera cancha de rugby, la primera Clínica de Diálisis del Valle de Lerma que comenzará a funcionar pronto, semaforizamos la ciudad, todo esto marca un antes y un después. Reitero, esto lo hicimos a la vez que pagábamos una pesada deuda. Es por eso que me voy tranquilo. Soy al mismo tiempo partidario de la renovación de mandatos.

Cuando habla de renovación de cargos ¿solo hace referencia al Ejecutivo?

Hablo de los funcionarios de todas las áreas del Estado. Voy con esa expectativa y con ese espíritu a la Cámara de Diputados, para ver si podemos legislar acerca de una limitación de los mandatos.

¿Le quedaron cosas en el tintero como intendente?

Si claro. Hay que ser completamente honesto en este sentido. No pude arreglar todas las calles como hubiese querido y tampoco pude resolver el tema de las inundaciones. Si bien pavimentamos extensos sectores urbanos, con lo que tuvimos que pagar de deuda hubiésemos avanzado con otras 50 cuadras por lo menos. Por otra parte, como intendente comprendí respecto de las inundaciones, que es un tema que hay que abordarlo regionalmente, es decir entre Campo Quijano, Rosario de Lerma, La Merced y Cerrillos. Ahora, desde el ámbito legislativo voy a trabajar para encontrar una solución que nos englobe a todos. Vamos a tener que ponernos de acuerdo y a trabajar en conjunto con todos los legisladores de los departamentos afectados, porque se necesita de una infraestructura muy grande.

El transporte y las rutas son también materias pendientes en la región

Exacto. La ruta provincial 23, por ejemplo, es una prioridad en mi agenda legislativa. En este sentido quiero recordar que ya se encuentran en el Presupuesto de la Provincia desde hace dos años. Es necesario entonces seguir insistiendo para que se ejecute. Se trata de una vía de comunicación importantísima, que sufre un profundo deterioro. Eso nos perjudica como localidad. Necesitamos de caminos en condiciones para nuestros vecinos, que favorezcan el turismo y sean útiles a la producción local.

En cuanto al transporte, el proyecto de poner en marcha un tren de pasajeros que brinde servicios al Valle de Lerma constituye una alternativa extraordinaria para la gente y el turismo, y que abarata los costos de traslado. Voy a impulsar también que el circuito del Tren a las Nubes arranque de la estación ferroviaria de Campo Quijano. Esto fomentará el turismo y abrirá nuevos espacios para el desarrollo de emprendedores y artesanos.

Usted tenía aspiraciones de presidir la Cámara baja. ¿La vicepresidencia llena sus expectativas?

Tenía muchas expectativas de presidir la Cámara de Diputados. Me sentía preparado. Recorrí el camino necesario para serlo, desde el punto de vista electoral, como de lograr consenso. Además he manifestado desde un primer momento mi lealtad a Gustavo Sáenz y su proyecto. Yo ya fui también diputado y tengo pleno conocimiento de la cuestión legislativa. Sin embargo, soy una persona que trabaja en equipo y no tengo problema en ceder cuando es necesario. Cuando surgió el nombre de Esteban “Tuti” Amat me quedé muy conforme, ya que es una persona muy abierta, sabe delegar funciones y tenemos mucha afinidad. Ahora como vicepresidente primero tengo una gran responsabilidad, antes que nada de asegurar la gobernabilidad. Se vienen tiempos complicados y el Gobierno necesita de un acompañamiento desde el ámbito legislativo para poder iniciar la gestión de la mejor manera.