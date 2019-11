Casco, que no jugará ante Newell´s, se perdería la final de la Copa Argentina?

El defensor Milton Casco no será de la partida en el equipo titular de River que el próximo sábado visitará a Newell‘s por la fecha 15 de la Superliga mientras que está en duda su presencia en la final de la Copa Argentina, que se jugará el 13 de diciembre.

El futbolista de River sufrió una distensión en los isquiotibiales de la pierna derecha y por eso quedó descartado para jugar ante el elenco rosarino el sábado a las 21.45 con arbitraje de Néstor Pitana.

Casco sufrió un fuerte dolor durante el partido frente al Flamengo por la final de la Copa Libertadores, tuvo que abandonar el campo de juego en el segundo tiempo y, tras ser sometido a estudios, se comprobó la mencionada lesión.

En tanto, trascendió que no se descarta que el defensor de River tampoco puede estar el domingo 8 de diciembre cuando el millo reciba a San Lorenzo y el viernes 13 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la final de la Copa Argentina.

El entrenador Marcelo Gallardo aún no dispuso un ensayo de fútbol formal, pero los dos jugadores que pelean por quedarse con el lugar de Casco en el encuentro frente a Newell‘s son Paulo Díaz y Fabricio Angileri.

Por su parte, Rafael Santos Borré también sufrió una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha durante el partido que se disputó en la ciudad peruana de Lima, pero su lesión no sería de gravedad y estaría en el partido que se jugará en Rosario.

El plantel comandado por Gallardo se entrenó por este miércoles por la mañana en el River Camp donde los futbolistas llevaron a cabo trabajos de fuerza en el gimnasio, tras lo cual un grupo realizó ejercicios de capacidad aeróbica mientras que otro efectuó tareas físico- técnicas en espacios reducidos.