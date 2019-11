Autoconvocados, contentos y expectantes con el decreto

En un año intenso de lucha docente, la confirmación de que las titularizaciones prometidas desde hacía tiempo en los niveles primario e inicial se realizarán es sin dudas una gran noticia. Ahora esperan la circular por horas.

Así lo manifestó la referente de los Autoconvocados de la Plaza de Capital, Patricia Caliva: "Las titularizaciones en el nivel primario son la coronación de un año glorioso de lucha, donde toda la docencia salteña reclamó por su dignidad y en defensa de sus derechos". Hasta hace unos días, Caliva y un grupo de maestros realizó durante varios días un bocinazo en el semáforo de Belgrano y Balcarce en reclamo de que se cumpla con las titularizaciones.

"La lucha fue histórica porque no quedó ningún docente sin luchar, quedó demostrado que cuando el objetivo es justo se lucha, se suman al reclamo, con voluntad de participar y con compromiso en defensa de un salario digno, de la estabilidad laboral, pero fundamentalmente la dignidad docente", añadió.

Otro sector que también se autodenomina Autoconvocados de la Plaza y que tiene como referente a Silvia Di Piazza destacó que "esto es un logro de todos y cada uno de los maestros salteños de esta histórica lucha 2019, de más de ocho meses en el que tomamos como bandera estos derechos y que hoy se ven plasmados en la realidad".

Señalan que están contentos porque se consideraron los aportes realizados por la docencia salteña y las devoluciones del anteproyecto en el cual los departamentos trabajaron mucho.

Cuestionan el corte de fecha

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia (Sitepsa) hizo otra observación del decreto 1708: que el corte tendría que haberse modificado al 31 de diciembre de 2019.

Señalaron que en el anteproyecto figuraba 2018 pero era porque las titularizaciones se concretarían en 2019 y ahora se concretarán en 2020. Si se hubiera corrido, más docentes tendrían la oportunidad de ser titulares en sus cargos.

Este punto también fue rebatido por la secretaria de Gestión Educativa, ya que indicó que los docentes no propusieron en su momento el cambio de corte en el anteproyecto.

Uno de los grandes logros es que la titularización sea por cuadro de mérito, cosa que todos los sectores docentes plantearon dado que en el proyecto original propuesto por Educación no estaba contemplado.

Cerrar finalmente el año con las titularizaciones significa para Sergio Coronel, titular de Sitepsa, “el producto de todo un tiempo de presión por parte de los sectores educativos, no ha sido una decisión propia del Gobierno”, dijo.