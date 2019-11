Coudet admitió que será especial su despedida de Racing de local

Chacho confirmó que se va de Racing, pero no confirmó que dirigirá a Internacional de Porto Alegre.

El entrenador de Racing Club Eduardo Coudet reconoció este jueves que el partido de este viernes ante Defensa y Justicia será “especial” por ser el último en el Cilindro de Avellaneda.

“Será especial mi último partido acá. Agradezco el cariño de la gente por el apoyo de siempre”, manifestó Coudet en la conferencia de prensa que brindó este mediodía luego del entrenamiento.

El DT admitió no saber “cómo pueden llegar a reaccionar” los hinchas pero remarcó estar “tranquilo” porque se manejó “bien”.

“Me deja tranquilo que mis argumentos para tomar la decisión no conllevan ninguna discusión. Por eso creo que obré bien y pensando en el bien para Racing”, explicó.

En cuanto a su futuro, Coudet aseguró que no puede confirmar que su destino será Internacional de Porto Alegre y se puso a disposición del cuerpo técnico que decida la dirigencia para reemplazarlo.

Ante la consulta por la formación de este viernes, el Chacho respondió que lo confirmará este viernes ya que tras el empate 3 a 3 del domingo en Córdoba ante Talleres tuvieron “una semana corta”.