Gallardo, enojado por la venta apresurada de Palacios

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró que la derrota ante Flamengo de Brasil en la final de la Libertadores “son de las que humanizan”, reiteró que no tiene “ningún reproche” para sus jugadores y consideró que “no hay muchos argumentos para atacar a un equipo que hace tanto tiempo está donde está”.

Gallardo, a la vez y a pesar de las expectativas, descartó la idea de anunciar alguna decisión sobre su continuidad: “No tengo nada que decir sobre ese tema, en su momento se verá y ahora solo me toca pensar en estos partidos que quedan. Me iré cuando me tenga que ir”, enfatizó.

El DT dio ayer su primera conferencia tras su regreso de Perú, donde River perdió la final de la Libertadores ante Flamengo en los últimos minutos.

“Hay que convivir con la derrota y ya pasamos por esos momentos. ¿Las derrotas duelen? Claro que duelen. Pero estas derrotas son las que humanizan y sanan más rápido. No tengo ningún reproche para los jugadores”.

“Somos un equipo que se comporta con valores en la victoria y en la derrota. Hemos ganado mucho y, cuando nos toca perder, no tiene que cambiar nada. El dolor irá mermando y será más fácil de sanar por lo que fueron nuestras formas. Hicimos el partido que queríamos hacer y nos faltaron diez minutos, con esos errores que nos dejaron con las manos vacías. Más pasan los días y mayor orgullo siento”, agregó.

Gallardo dijo también: “Es un plantel muy competitivo, luego de haber quedado extasiado tras lo de Madrid (ganó la final de la Libertadores 2018 ante Boca) es muy valorable volver a una final de Copa. Sentí bronca y dolor pero es más rápido para sanar por todo lo que pasó y hay que volver a ser lo que somos, porque acá hay una estructura sólida y no se rompe nada”.

El DT se mostró molesto por la venta de Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen de Alemania, “porque se podría haber esperado un poco más, no había apuro”, pero anunció que lo usará hasta el final de la temporada: “Nos quedan tres partidos muy importantes y seguramente va a estar”.