Primer paso del béisbol femenino salteño en un torneo oficial

En la historia del béisbol salteño quedará registrado que hoy, 29 de noviembre de 2019, el seleccionado femenino de mayores tuvo su primer partido oficial. Las chicas comienzan a ganarse un lugar en el deporte que más títulos argentinos le dio a la provincia, y ellas quieren el suyo aunque sea difícil teniendo en cuenta que armar el equipo llevó casi un mes de trabajo con distintos encuentros. El desafío llegó con la iniciativa que tomó la Federación Argentina de Béisbol de organizar desde hoy hasta el próximo domingo el primer Torneo Nacional femenino de mayores en Córdoba. La Liga Salteña de Béisbol no dejó pasar la oportunidad e invitó, a quienes deseen, a sumarse al seleccionado para jugar estos tres días frente a Buenos Aires, que presentará dos equipos, y Córdoba.

Hoy se jugarán dos partidos a las 14.30 y 17.15 y los rivales se definirán a través de un sorteo en el congresillo técnico.

César Cruz y Federico Toranzos asumieron la responsabilidad de armar este equipo histórico para el béisbol salteño. El desafío fue enorme puesto que en Salta no existe una liga femenina de béisbol, no hay jugadores que se dediquen exclusivamente a este deporte, pero lo que si hay es una competencia fuerte de sóftbol, cuya mecánica de juego es casi idénticas, salvo algunas particularidades.

“El béisbol femenino no tiene actividad en Salta, sí hay una competencia fuerte de sóftbol. Sin embargo, la mayoría de las chicas de Cachorros que hoy están en el seleccionado tienen una base de béisbol, tienen en cuentas las reglas porque lo jugaron. El resto de las chicas no cuentan con experiencia en béisbol, pero si con el hecho del juego que es batear y correr”, contó Cruz a El Tribuno.

Además del grupo de jugadoras que tienen una base en béisbol y sóftbol, el seleccionado cuenta con una jugadora que nunca jugó ninguno de los dos deportes. Se trata de Amanda Carril que no solo será parte del primer seleccionado en jugar un torneo nacional para Salta, sino que además será su primer partido oficial. “En el último partido que jugamos contra los juveniles de Cachorros, Amanda fue la de mejor bateo del seleccionado”, contó Cruz.

En un mes de entrenamientos, las chicas debieron adaptar la mecánica del pitcheo y del robo de bases que son, entre otras, las grandes diferencias entre el béisbol y el sóftbol. En el béisbol el pitcheo se tira por arriba de la cintura y en el sóftbol por abajo. En tanto, el béisbol se puede robar una base sin estar pisando la base, situación que cambia en el sóftbol, puesto que al momento de robar una base el jugador debe tener contacto con la misma al iniciar su carrera.

“En los últimos entrenamientos hicimos mucho hincapié en el pitcheo que quizás es lo débil que podamos llegar a tener en comparación con Buenos Aires, que sí cuenta con una liga femenina con seis equipos. Sin embargo, en la velocidad del pitcheo de ellas contra nuestras jugadoras no hay mucha diferencia, sí pueden sacar ventaja en la dinámica del juego puesto que vienen jugando juntas hace poco más de dos años”, agregó.

A la hora de hablar de las expectativas, Cruz señaló: “A todo el mundo le gustaría salir campeón, pero llegar a la final sería un buen resultado para las chicas”.

El plantel cuenta con algunas jugadoras de experiencia en sóftbol con base en béisbol como Sol Turlione y Brunela Pizarro. La base es de Cachorros pero también hay jugadoras de SantAna y otras que pasaron por Popeye. Serán quince las salteñas que harán historia, pero el roster se completará con tres jugadoras de San Luis.

Además de adaptarse a las reglas del béisbol, las jugadoras debieron buscar los recursos económicos para ir a jugar a Córdoba. No cuentan con ningún tipo de apoyo oficial a pesar de haber hecho el pedido; la inscripción les costó $1.650 y a eso hay que sumarle el traslado. Algunas viajaron anoche en avión y el resto compartirá el colectivo que llevará a Infernales a jugar la final de la Liga Argentina de Béisbol, que también se jugará en Córdoba.

El plantel

Nº Jugadora

1 María Agüero

2 Guadalupe Almaraz

3 Dana Aráoz Salto

4 Amanda Carril

5 Sofía Miranda

6 Verónica Ramírez

7 Rocío Rosado

8 Ana Salinas

9 Candelaria Toranzos

10 Sol Turlione

11 Fabiana Vera

12 Alejandra Pérez

13 Brunela Pizarro

14 Camila Zenteno

15 Ariana Toledo

El plantel se completará con tres jugadoras de San Luis.