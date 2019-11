“Querer llenarle el bolsillo de plata a la gente es no entender lo que está pasando”

Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, estuvo de visita en Salta y dialogó con El Tribuno sobre la situación económica del país y dio un panorama de lo que vendrá para el electo presidente Alberto Fernández. El economista considera que una restructuración del Estado, una reforma laboral y mostrar compromiso para pagar la deuda son imprescindibles para que se vuelva a recuperar la economía.

¿Cómo ve el panorama económico actual?

Con preocupación. No es una cuestión que tenga que ver con que haya ganado Alberto Fernández, estaría igual de preocupado si hubiese ganado Macri. La explicación es sencilla y para esto podemos hacer un ejercicio, qué hubiese pasado si ganaba Macri y me preguntabas qué tenía que hacer para evitar una crisis profunda después del 10 de diciembre. Yo hubiera dicho que tiene que aprender de sus aciertos y errores, de su pasada gestión. Aciertos, por ejemplo, cuando antes de asumir dijo conozco los problemas de fondo de Argentina, un estado casi quebrado, un Banco Central casi quebrado. La necesidad de avanzar en reformas estructurales para evitar una crisis y lo voy a resolver. Eso generó credibilidad. Ahora tenemos un momento parecido, pero con fuga de capitales. Los argentinos y extranjeros estamos sacando nuestros ahorros del país, no hay forma de que un país crezca si nosotros sacamos nuestros ahorros e inversiones. En 2015 -tras el triunfo de Macri- comenzamos a traer los ahorros y eso le dio al Gobierno la posibilidad de salir muy rápido del cepo, de forma no traumática, ya que todas las otras salidas anteriores, que fueron 25 con este, fueron traumáticas. Había una gran expectativa y muchas ganas de creer. La gente pensó que se iban a solucionar los problemas, que íbamos a tener un Banco Central en el que se pudiera confiar. Después también ayudó el cerrar el tema del default en Nueva York. El error del que tendría que haber aprendido, en caso de haber ganado, es el de no haber hecho las cosas que prometió: resolver los problemas de fondo, que nos están llevando a esta crisis. El tema es que en algún momento la gente dijo no está haciendo nada y yo confié y traje mis capitales, y como no lo hiciste me llevo los ahorros. Y ahí todos comenzamos a comprar dólares el año pasado, los mandamos al fondo del placard y al exterior, pero eso desfinancia la economía, se queda sin capacidad de gasto y eso lleva a una recesión.

Lo mismo corre para Alberto Fernández, porque los problemas no son una cuestión de persona. El problema está, ahora hay que ver cómo lo resolvemos. La forma en que se resuelve no es mediante la magia. No existe lo que dicen algunos de “lo vamos a licuar con crecimiento”, eso es creer en realismo y no se hacen milagros. El nuevo gobierno ahora va a tener un período de veranito, por un tema de credibilidad que da un nuevo gobierno, que será menor que el que tuvo Macri. Ahora los argentinos y algunos extranjeros van a traer algo de plata. Eso empezará a mover la economía.

Lo que se escucha de llenarle el bolsillo de plata a la gente es no entender lo que está pasando. No porque no se pueda hacer, sino cómo se hace. Una opción sería emitir, pero en un momento donde se está cayendo la demanda de pesos, la gente quiere cada vez menos pesos y eso le hace perder valor. En ese momento vos vas a emitir y esto puede derivar en la cuarta hiperinflación en Argentina. Esa es la peor forma de ponerle plata en el bolsillo a la gente, porque la inflación al que más perjudica es al pobre.

En este contexto, ¿qué se tiene que hacer de forma urgente?

Tiene que recuperar la credibilidad, básicamente. La pérdida de credibilidad de este Gobierno es lo que nos llevó adonde estamos. El año pasado teníamos un Banco Central que estaba muy mal gestionado, con insolvencia. Vino la primera turbulencia mundial y se lo llevó puesto y se cayó ese castillo de naipes. Estaba así por haber querido financiar políticas económicas del Gobierno. Eso nos llevó a una crisis cambiaria, y eso a una crisis de deuda porque nadie le creyó al Gobierno y entrás en un default y ahora hay que recuperar la credibilidad.

Si el nuevo gobierno te dice yo mañana voy a hacer una reforma del Estado, que va a ser gradual, pero la empieza, en dos años eso te da alguna expectativa que en algún momento vas a poder bajar los impuestos.

Por otro lado tenés que hacer una reforma laboral. Algunos de los economistas de Alberto estuvieron mirando el denominado “El milagro de Portugal” (sistema usado para salir de la crisis), eso más que un milagro fue ponerse a hacer las cosas y hacer reformas estructurales. Ellos primero reformaron el Estado, pero no hicieron reforma laboral y la desocupación llegó al 17%, luego la hicieron y bajó al 12 y ahora está en menos de siete.

Nuestra legislación laboral no genera empleo. En 20 años tuvimos a Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina y Macri, todos de distintos sectores. Pero si uno toca las estadísticas de cualquiera de esos años te vas a dar con que más del 50% de los argentinos estaba desempleado, con trabajo informal o tenía seguro de desempleo del Estado, o un plan asistencial.

La capacidad de generar empleo de nuestra economía es de menos de un tercio de la de los países de la región. Por cada punto que crece la economía, ellos generar tres veces más empleo. Eso es porque hicieron una reforma laboral.

¿Ve complicadas a las provincias que tomaron deuda en dólares?

Están complicadísimas. Van a tener que entrar en un sistema de reestructuración igual que la Nación. Ahí está la siguiente clave. Los argentinos tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestro futuro. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa y te debo plata a vos, que venís y me decís si no me podés pagar ahora, veamos cómo la podés pagar hacia adelante. Y yo te digo voy a seguir gestionando la empresa como la gestiono, voy a tener a toda mi familia empleada, aunque no sirvan de mucho, me voy a ir de vacaciones a cada rato, o sea todo lo que yo hice y que no me permite pagarte la deuda. La única forma que te puedo pagar es haciendo una quita del 50% y vos acomodate.

Probablemente me pueda seguir yendo de vacaciones, pero olvidate que a mi empresa le vaya bien alguna vez. Porque ni vos ni nadie me van a prestar plata nunca más.

Uno tiene que reconocer las macanas, pero decir que las puede resolver. Si yo estaría en lugar de la Argentina, tendría que ver cómo se puede reperfilar la deuda para adelante, para ver cómo te puedo pagar. A partir de eso, no solo voy a poder pagar, sino que los que vean lo que estoy haciendo me van a querer prestar.

¿La deuda con el FMI también asfixiará al país?

No es el tema más urgente que tengamos, porque el acuerdo con el FMI comienza a vencer después de mediados de 2021. Nuestro problema hoy es que no le podemos pagar a nuestros acreedores privados. El FMI te va a decir vos tenés que realizar una reforma del Estado, que te permita prever que se podrán bajar los impuestos y una reforma laboral que permita crear nuevos empleos.