Tiziano, el niño que defiende los derechos de los animales, conversó con Sáenz

El candidato a gobernador, Gustavo Sáenz, estuvo en el departamento de Orán. En su recorrida visitó a Tiziano, un proteccionista de 11 años que quería conocer a Gustavo Sáenz porque reconoce la gran labor que realizó en Salta Capital por “los que no tienen voz” y le gustaría que su política se replique en toda la provincia.

El niño ama a los animales gracias a su abuela que se lo inculcó desde la cuna. En Pichanal hay abundancia de perros sin hogar, muchos de los cuales van a las escuelas a buscar comida. Para que no coman del piso, a Tiziano se le ocurrió construirles comederos con bidones vacíos a los que les coloca una calcomanía para que las personas los cuiden. Ya hicieron 20 gracias a la donación de un supermercado.

Tiziano tiene 11 años y vive en Pichanal. Quiere mucho a las mascotas y fabrica bebederos para ellas. Me pidió que llevemos a Pichanal el programa de bienestar animal que implementamos en el municipio. Me comprometí a seguir trabajando por aquellos que no tienen voz 🐶🐱 pic.twitter.com/kenrT7JFfT