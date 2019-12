“Argentina no está sola en un purgatorio, todos los países tienen índices de violencia contra mujeres”

En julio de este año, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró a Roberto Valent como coordinador residente de la ONU en Argentina, que tiene a cargo la coordinación de los programas de las Naciones Unidas en el país. En mayo se puso en marcha la Iniciativa Spotlight en la provincia, que es una alianza de la Unión Europea y la ONU y tiene como fin contribuir a poner fin a la violencia de género en todo el mundo. “Tenemos también un componente de abordaje a nivel nacional, pero con una focalización en las tres provincias que son las que mayor incidencia de femicidios tienen. De hecho, en América Latina se focaliza mucho el tema del femicidio, es una problemática que azota a las mujeres y las niñas y a las sociedades en general”, expresó Valent a El Tribuno.

¿Qué es Iniciativa Spotlight?

La Iniciativa Spotlight es una iniciativa global que está articulada en los cinco continentes. En América Latina tenemos cinco países, pero en el Cono Sur el único país es Argentina. Es una iniciativa que tiene como objetivo combatir, de hecho, eliminar porque es un objetivo ambicioso, toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Es una iniciativa que mancomuna las Naciones Unidas con la Unión Europea a nivel global, bajo liderazgo nacional de las provincias, particularmente Buenos Aires, Salta y Jujuy. Tenemos también un componente de abordaje a nivel nacional, pero con una focalización en las tres provincias que son las que mayor incidencia de femicidios tienen. De hecho, en América Latina se focaliza mucho el tema del femicidio, es una problemática que azota a las mujeres y las niñas y a las sociedades en general.

Usted hizo referencia a los femicidios y Salta tiene una de las peores tasas, ¿cómo trabajan para combatir ese flagelo?

Es claro que el combate de la violencia contra las mujeres y los femicidios se tiene que articular a través de una estrategia multidimensional. Por un lado, es el fortalecimiento de las instituciones, están ahí para prestar atención a las víctimas, pero también para prevenir. Los ministerios de Salud y Educación tienen un papel clave en relación al aprendizaje y la divulgación de información y de buenas prácticas, pero también de atención a víctimas. Hay que evitar que haya más muertes. Se está haciendo un trabajo muy fuerte también a nivel comunicacional con los medios en Salta. La provincia se está volviendo pionera al respecto, porque los medios de comunicación se han comprometido a tratar el tema de la violencia contra la mujer y los femicidios de manera responsable, tomando en cuenta la necesidad de compartir la información respetando la confidencialidad de la persona porque hay muchas niñas y jóvenes que están impactadas por esta violencia de género. Se está haciendo también un trabajo de formación de periodistas y editores de periódicos, que ya ha empezado en Salta. Se están lanzando campañas masivas de comunicación, la última que tenemos es el hashtag #AmigaDateCuenta, donde Lali Espósito se presta a divulgar mensajes positivos y constructivos. El mensaje tendría que asegurar que las jóvenes no entren en relaciones violentas, que se puedan proteger. Tenemos también actividades con los sindicatos. De hecho, en Salta se ha hecho una capacitación a los sindicatos para que se pueda instalar también en el mundo del trabajo el respeto a la mujer, a la trabajadora y que se pueda evitar violencia de género en el mundo del trabajo.

¿Cómo se logra erradicar la violencia en el trabajo?

Sobre todo, equipando con herramientas a las empresas y a los sindicatos para que puedan ser divulgadas internamente para la prevención de toda forma de violencia. Además, equipar a los trabajadores con herramientas para entender cómo autoprotegerse y protegerse colectivamente frente a una posible amenaza de parte de un dueño de empresa, o jefe de unidad. Hacemos esto divulgando protocolos para que puedan accionarse al respecto.

Usted dijo que hay que cambiar los patrones culturales existentes como el machismo y Salta es una sociedad muy machista y patriarcal. ¿Cómo se derrumban esos patrones que vienen desde hace siglos?

Yo pienso que esto pasa por varios ejes de acción. Ante todo, el sistema educativo tiene que aplicar una perspectiva de género que sea basada sobre el respeto del uno al otro. Entonces, es tema también de comprensión de que todos somos iguales, que hemos nacidos iguales pero en contextos diferentes. También pasa por un diálogo franco entre hombres, porque una parte de la violencia machista es perpetrada en su mayoría por hombres, pero también por mujeres que también pueden tener patrones culturales machistas y violentos. Cuando yo decía que tenía que derrumbarse en el sentido que es el “macho” el que tiene que tener la conciencia de que ese patrón cultural es completamente destructivo y tiene que derrumbarlo en su mente, adoptando un patrón cultural y de comportamiento respetuoso del otro sexo. Los medios de comunicación, claramente, juegan un papel clave porque divulgan información, datos, opiniones y educan a la gente que puede ser en positivo o negativo. Por eso estamos focalizando en el cuarto poder, que son los medios de comunicación.

Puede hacer un panorama sobre la violencia contra las mujeres en los países europeos...

Ante todo, Argentina no está sola en un purgatorio. Todos los países del mundo, de alguna manera, tienen índices de violencia contra las mujeres y las niñas, violencias que son muy fuertes. Aún en países europeos nórdicos donde hay políticas públicas y educativas muy avanzadas, estos problemas existen y es por eso que hay que ponerle mucha energía a nivel global para poder abordar este tema y atacar las causas estructurales. Entre las causas estructurales, claramente, está la concepción en la mente de muchos hombres de que la mujer es casi la propiedad del hombre, en donde la expresión máxima de este machismo y este sentido de derecho de propiedad de la mujer se expresa en matarla. Y no es una coincidencia de que la mayoría de los femicidios suceda en ámbitos familiares, pueden ser padres que matan a sus niñas o esposas, o jóvenes que matan a sus parejas. Es por eso que este es un tema que tiene que ser abordado no solo por las instituciones públicas, sino también por el individuo y la sociedad en su conjunto.

Muchos sectores, sobre todo feministas, afirman que la restricción del acceso al aborto sin riesgos es una forma de violencia institucional hacia las mujeres. ¿No aprobar la ley para interrupción del embarazo es una forma de violencia contra la mujer?

Argentina, sobre el tema de la interrupción del embarazo, tiene una legislación muy clara. En casos donde en el origen del embarazo haya violación, estupro o cualquier tipo de violencia, claramente la legislación Argentina da el derecho a la mujer de interrumpir el embarazo. De otro lado, el embarazo puede ser interrumpido si se da el caso de que la mujer esté enferma y seguir adelante ponga en riesgo a su vida, ahí hay una posición clara de la legislación Argentina. Nosotros tomamos nota de esto, yo pienso que también es muy razonable este tipo de legislación, lo digo a nivel personal. Yo considero que la legislación argentina está entre las más avanzadas en América Latina y hay que preservar este avance y este respeto de la persona. Un embarazo que se da por una violación o en el que la mujer puede morir por temas de salud, hay que tomarlo en cuenta y es razonable considerarlo.