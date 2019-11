Compasión, palabra clave en cuidados paliativos

Profesionales médicos, licenciados en psicología, acompañantes y voluntarios participaron del X Congreso Nacional de Cuidados Paliativos, entre el miércoles y el sábado, en la capital salteña.

Durante los cuatro días de jornada, compartieron experiencias, avances científicos y encuentros de formación, no solo para mejorar la asistencia a los pacientes con enfermedades terminales sino también para mejorar la comunicación con la comunidad y las autoridades. El objetivo primordial fue promover el concepto de "vida digna" y no de "muerte digna".

El cierre de este encuentro estuvo a cargo del doctor Enric Benito, con larga experiencia clínica en Oncología y Cuidados Paliativos, y miembro del Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

La felicidad

Enric Benito relató las veces que la vida lo hizo pasar por momentos difíciles desde niño por diversos motivos como la pérdida de sus familiares. "Creo que el interés por saber por qué pasaban estas cosas, me llevó al ámbito académico. Desde allí es donde me encontró la medicina", expresó el profesional. Benito destacó que los seres humanos tienen como objetivo primordial la búsqueda de la felicidad y el conocer por qué estamos en el mundo.

El profesional afirmó que el cuidar al otro caracteriza a la especie humana. "Una de las formas de descubrir la felicidad es esto de cuidar al otro. En nuestro trabajo, los cuidados paliativos, la sabiduría y la compasión son pilares fundamental". Expresó que cuando se tiene mucho trabajo, se puede pasar por delante del dolor y no darse cuenta.

Como profesional médico en cuidados paliativos, Benito indicó que el sistema de salud no puede exigir que se trabaje igual en las atenciones de emergencia, ya que en paliativos el tiempo es realmente importante.

"Cuando el samaritano se encuentra con la persona herida se conmueve", relató recordando el relato bíblico. Benito advierte que cuando se siente compasión es importante regular las emociones.

Meditación

Para Benito, cultivar la meditación ayuda a estar atentos a los que ocurre en el entorno y en uno mismo, luego viene la acción y el gozo de cuidar.

"En el cerebro existe un centro de recompensa que nos hace sentir bien cuando hacemos algo que nos gusta", analizó, al mismo tiempo que advirtió que los cuidados paliativos, son para estar con aquellos que van en viaje a la muerte.

Entre los consejos, que este profesional le ofreció a quienes participaron de este encuentro, también estuvo la necesidad de ofrecer la compasión hacia quienes transitan este camino, sabiendo hasta dónde debo tomar esa responsabilidad, qué cosas se pueden hace y cuáles no. "La sabiduría permite entender qué hay cosas que no dependen de un cuidador. Hay que saber que no se puede prometer una cura, pero sí que estas personas van a estar bien cuidadas, que se acompañará a su familia", agregó.

Otras actividades

Además del análisis de nuevas formas de concebir los cuidados paliativos, durante el congreso también se dictaron distintas formaciones científicas y comunicacionales. Entre los disertantes presentes estuvo el doctor Rafael Mota Vargas de España y su par la doctora Tania Pastrana, colombiana pero radicada en Alemania.

Mientras que las disertaciones comunicacionales, bajo la temática Importancia de la presencia de los CP en los medios de comunicación, fue coordinada por Jorge Dureaume y como invitados fueron Vivian Mathis, de Bariloche, Daniel Rodríguez, de Canal 10 Salta, Sebastián Ríos, de La Nación y Carina Costello del diario El Tribuno.