Tinelli: "El que no está a gusto, que dé un paso al costado"

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, afirmó este lunes que los futbolistas del ciclón deben “dejar el alma en cada partido”, hizo una autocrítica y pidió que el sábado, ante Argentinos Juniors, “reviente el Nuevo Gasómetro” de hinchas.

“Hoy necesitamos que todos los cuervos apoyen, no a esta Comisión Directiva (hay elecciones en diciembre), sino al equipo de fútbol en general. De esta salimos fortalecidos y más unidos que nunca. Aquellos que no estén convencidos, que den un paso al costado, sean directivos, jugadores o técnicos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tinelli, además, resaltó que los directivos “tenemos que aprender de los errores y corregirlos, los técnicos tienen que morir por dirigir estos colores y los jugadores deben dejar el alma en cada partido”.

“El que crea que no puede, no debe o no está a gusto por lo que sea, no tiene que estar en el club”, manifestó.

De paso, aprovechó para recordar que “desde 2012 nos quedamos en Primera, ganamos un campeonato, salimos campeones de la Libertadores, campeones de la Supercopa y fuimos hasta hace un par de años el mejor promedio de la Superliga”.

“Vamos San Lorenzo. El sábado reventemos el Nuevo Gasómetro ante Argentinos Juniors, en paz y alentando fervientemente al equipo, que entre todos vamos a dar vuelta esta historia”, cerró.