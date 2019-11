Rey Garzón, un ejemplo sin fecha de vencimiento

Inoxidable e imbatible. Así es el salteño Rey Garzón, el atleta máster que no sabe de derrotas y una vez más volvió a subirse en lo más alto del podio en distintas especialidades.

Es que Garzón participó recientemente en el 40º Campeonato Argentino Máster que se realizó a mediados de octubre en Mendoza y en representación del Círculo de Atletas Veteranos de Salta (CAVES) dejó a Salta nuevamente en la cima del atletismo nacional.

Con sus frescos 85 años de edad, cumplidos en agosto pasado, cosechó cuatro medallas de oro al competir en lanzamiento de martillo, de bala, disco y peso y trajo otra de plata en el lanzamiento de jabalina, durante el torneo llevado a cabo entre el 10 y 13 de octubre.

Ahora Garzón sueña con participar del Campeonato Iberoamericano que se hará en Lima, Perú, entre el 17 y 23 de noviembre.

Cabe destacar que este amante del atletismo entrena semanalmente tres días a la semana, con una rutina de 2 horas diarias, pero si bien cuida su fuerza y destreza, no le escapa a os placeres de la vida. “Claro que me cuido para lograr todos mis objetivos deportivos, pero también soy un amante de un buen asado, las morcillas o el locro. Siempre acompañado de un buen vinito”, reconoce con una sonrisa cómplice.

Para recordar, Rey Garzón representó exitosamente a Salta en el Campeonato Mundial de Atletismo Masters Stadia 2015, en Francia. Pero Argentina fue la cuna de sus grandes éxitos, que lo hicieron ser un “Rey inoxidable”.