Macri: “No dejo la política, acá hay gato para rato”

En un tono intimista, de balance y hasta un poco triste, el presidente Mauricio Macri habló ante sus funcionarios y dirigentes en el que tal vez sea el último de sus discursos ante su gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner. Tras escuchar a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, el mandatario aclaró que no se va a correr a un costado y que tiene previsto liderar la oposición: "Desde el lugar donde me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos. Para los que desde 2003 me vienen preguntando si me voy a retirar de la política, les digo: estoy acá, no me voy a ir a ningún lugar. Hay Mauricio para rato. O debería decir: hay Gato para rato". Además, le atribuyó "al clima" la ausencia de los radicales.

Fue el primer encuentro masivo después de la derrota del 27 de octubre y tal vez el último de los gabinetes ampliados que protagonizó Macri -aunque no se descarta que haya uno final, de despedida-, cual guía de autoayuda o pastor evangélico. Si no fue el último, por lo menos, tuvo el tono de balance y despedida. El encuentro tuvo ausencias notables: no estuvieron los aliados radicales, ni la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que anunció su retiro de la política partidaria. Tampoco la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de paseo por Nueva York.

Macri llegó fresco de su fin de semana de descanso en la residencia presidencial de Chapadmadal y escuchó los discursos que dieron Vidal, Larreta, la vicepresidenta Gabriela Michetti y su ex compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto. Larreta sostuvo que tenían "la tristeza de perder, pero el orgullo de remontar la elección y representar a 10 millones de argentinos". También destacó que ganaron por primera vez la Ciudad en primera vuelta (algo que Macri no consiguió). Vidal aseguró que las derrotas "desnudan quién es cada uno", en un mensaje que cada quien debió interpretar. Sostuvo que estaba orgullosa de haber sido la primera mujer en gobernar la provincia de Buenos Aires y de que van a ser el primer gobierno no peronista en completar su mandato.

Unos minutos antes, en medio de la tensión interna por el futuro liderazgo de Juntos por Cambio, Pichetto dejó en claro su postura sobre el nuevo escenario que se abrirá a partir de fin de año para ese espacio. "El proyecto tiene que tener un líder y yo creo que ese líder es Mauricio", dijo el senador por Río Negro.

Sus palabras retumbaron en el Centro Cultural Kirchner (CCK). No fue un mensaje inocente y lo hizo delante de Vidal, Rodríguez Larreta y el resto de los dirigentes de Cambiemos que creen que la nueva etapa necesitará una conducción diferente.

Igualmente, el hábil legislador peronista, también elogió al resto. "Con unidad, con liderazgos, con figuras como Rodríguez Larreta y Vidal, se ganó en la calle. Frente a la derrota, el Presidente decidió salir a dar la pelea, hasta el final. Ellos pensaban ganar por 25 puntos y ahora se enfrentan a una fuerza política de 41 puntos y casi 10 millones de argentinos apoyando. ¡30 días más y los pasábamos por arriba! A trabajar para volver al poder en el 2023", arengó Pichetto.