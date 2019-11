Nández quiere volver a Boca

El uruguayo Nahitan Nández quiere regresar a Boca y aduce tener irregularidades en su contrato con el Cagliari, que le permitirían salir en condición de libre.

Según reconocieron a NA fuentes cercanas al jugador, el uruguayo, que fue adquirido hace cuatro meses en 20 millones de dólares, ve con buenos ojos un regreso al xeneize.

No obstante, el Cagliari asegura tener ‘todo en regla’ y no ve probable su salida en enero y menos sin costo alguno.

Nández, de 23 años, es una de las piezas fundamentales del equipo, que se encuentra en la sexta posición en la Serie A.

Si bien todavía no hubo contactos formales con Boca u otro club, la situación no es sencilla debido a que, si el uruguayo decide marcharse en conflicto, la institución que lo fiche tendrá que soportar una demanda del Cagliari por incumplimiento de contrato.