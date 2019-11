VIDEO Se filtro un fuerte audio de D’Onofrio a un amigo tras el cambio de sede

Se filtró por estas horas un audio que el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, le envía a un amigo suyo, de nombre Roberto, pero que bien podría estar dedicado a todos los hinchas. En el mensaje de voz, el mandatario Millonario explica los pormenores de la elección de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores.

Desde el avión -en su regreso de Asunción donde fue la reunión- D’Onofrio detalla ciudad por ciudad cómo se gestó la elección. “Mirá Roberto, estoy volando. Te voy a explicar un poquito para que la gente entienda algunas cosas. En Santiago corre peligro la vida de cualquiera del público que vaya, por eso no vamos. Jugadores y nosotros hubiéramos tenido toda la protección, pero la gente no. Está muy complicado Santiago”.

Luego de hablar de la crisis que vive Chile, que era la ciudad originalmente designada, amplió conceptos. “Montevideo no porque el 24 hay elecciones en Uruguay con lo cual no podíamos. Asunción tampoco porque no quería Gallardo y aparte porque dos finales en un mismo país no se pueden hacer”.

Finalmente, argumenta por qué la capital de Perú fue la mejor opción. “El lugar más cercano era Lima, nos querían llevar a Medellín, más caro todavía. Pude lograr Lima, así que entendelo, nadie sabía que en Chile podía pasar esto. Hace un año está organizado Chile. Calmá tu furia. Para que entiendas, me pasé siete horas peleando para conseguir el lugar más cercano posible. Explicále a tu hijo todo lo que se pelea, si un día venís a ser presidente de River es romperte el culo como me lo rompo yo”.

El futuro de Gallardo

El presidente de River aseguró que la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador del plantel profesional dependerá exclusivamente de él, en alusión a los rumores que vinculan al exitoso DT con el seleccionado argentino.

“No tengo ninguna influencia sobre Gallardo, está en River y cualquier decisión la tomará él, en base a su análisis y opinión. Marcelo razonará por él, de ahí a que yo tengo un pensamiento, corre por cuenta mía”, explicó.

El presidente del club de Núñez, quien se encuentra en Los Ángeles en medio de la pretemporada que lleva adelante River, recordó que el contrato de Gallardo en el club está firmado hasta 2012 y sin cláusula de salida. “La AFA tiene todo un conjunto que debe ser analizado y nosotros no somos parte de su comité ejecutivo. Es necesario el compromiso y acompañamiento de todo el mundo y poner las cosas en claro, hay una serie de hechos y circunstancias que tienen que ser modificadas”, aclaró D’Onofrio.