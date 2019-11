Belén Morelli crece con la capacitación para el fútbol femenino

Por María Laura Varela

Belén Morelli preside la Asociación Salteña de Fútbol Femenino y fue seleccionada para participar de un curso para directores técnicos que organizó la Confederación Sudamericana de Fútbol y se dictó en los predios que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, Buenos Aires. Paola Soto, presidenta del Departamento de Fútbol de AFA, no dudó en convocarla a la hora de buscar una referente de Salta.

Una experiencia que le permitió adquirir grandes conocimientos para no solo poner en práctica, sino también para transmitir a sus pares. Es por ello que contó con la participación de profesionales que se desempeñan en diversos países de Latinoamérica como Vanesa Aráoz de Ecuador, Doriva Bueno, quien actualmente dirige el seleccionado femenino de Perú, y José Cantoya, DT de la selección de fútbol femenino de Venezuela.

Tácticas y técnicas, metodología de entrenamiento, identificación de talentos, análisis del rival y trabajo de equipo, entre otras temáticas, integraron la intensa capacitación que se realizó durante tres días. “Gracias al trabajo que vengo realizando fui seleccionada para participar representando a la provincia. Un curso muy completo con aspectos teóricos y prácticos que realizamos con las chicas de la selección del Sub 15 y Sub 17. Vimos un montón de cosas que hay que tener en cuenta para que el fútbol femenino crezca”, explicó Morelli. De esta manera, Morelli ya cuenta con nuevas técnicas para poner en práctica desde su lugar y poder compartir esos conocimientos que sirvan para formar grandes profesionales en el futuro. “La idea es que todos trabajemos de la misma manera e ir dictando charlas; para empezar tengo una clínica en J. V. González, que si bien estaba programada de antemano, ahora llego con más herramientas. Y ya estoy organizando también otras en Orán, Cafayate y Rosario de la Frontera. Se busca formar escuelas de fútbol femenino por toda Salta, para que las jugadoras desde temprana edad reciban un entrenamiento adecuado”, remarcó.