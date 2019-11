Solís: “La principal herramienta para hacer política es la gestión”

Otro de los intendentes que buscará la reelección el próximo domingo es Gustavo Solís, de Rosario de la Frontera. Luego de 4 años de gestión, sus primeros al frente de una administración pública, Solís mantiene un sólido caudal de votos que se manifestó claramente en las elecciones PASO de octubre, en el Frente de Todos, con Sergio Leavy como candidato a gobernador. Detalló las obras que concretó en este primer período de gobierno y se manifestó confiado en llevar adelante un programa para los próximos cuatro años.

¿Cómo vive el clima previo a las elecciones?

La verdad es que estoy muy tranquilo. Una candidatura no se define con los acuerdos políticos, sino por la gestión. Cuando uno es referente, la principal herramienta política es la gestión. Pavimentamos 107 cuadras, hicimos 15 mil metros de cordón cuneta, 17 mil metros de redes de agua y cloacas, 6 espacios públicos y plazas nuevas, un teatro, un parque acuático, un paseo de artesanos, comenzamos el parque industrial, la cancha de jockey, la pileta de natación, un centro de monitoreo, la panadería social, la delegación y centro de la Primera Infancia, un refugio para víctimas de violencia, el juzgado de faltas, talleres culturales, 25 escuelas deportivas. Colocamos 1.500 luminarias LED en la ciudad...

Pero Rosario de la Frontera no es una isla bonita...

No. Pero esa cantidad de obras que hicimos para la gente es mi tranquilidad. No es la soberbia o la vanidad de ver las encuestas donde le llevamos 25 puntos de ventaja a nuestros seguidores. Tengo la tranquilidad de esa gestión a pesar de la crisis y lo difícil que fueron estos dos últimos años. Pese a la devaluación de los recursos de los municipios nunca dejamos de pagar sueldos, no despedimos a nadie y, por el contrario, este 2019 nos encuentra con un acuerdo: atamos el salario del empleado municipal a la inflación mensual, con un adicional de acuerdo a la inflación, un bono que permite mantener el poder adquisitivo.

¿Cómo plantea la relación con Nación y Provincia?

Hemos creado puentes directos. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires, con referentes del PJ como Santiago Cafiero, Wado de Pedro, José Luis Gioja. Voy a trabajar de la misma manera entendiendo que cuando uno es electo tiene que trabajar con todos. Con el gobernador, cualquiera sea, también. No veo ningún inconveniente y, además, creo en la buena fe y la buena voluntad de todos los que hoy son candidatos a la gobernación.

¿Y la convivencia política a nivel local?

Tengo muy buena relación con la UCR, con los renovadores. Hemos logrado algo muy importante que es la unidad en el PJ. Los históricos nos acompañan y eso es algo muy bueno que nos pasa. Pero evidentemente hay un sector que lleva las cuestiones políticas al terreno personal; gente que no tiene ética y utiliza el desprestigio y la difamación a mi persona como única forma de hacer campaña. Ese es mi límite cuando alguien me falta el respeto.

¿Qué autocrítica se haría?

Antes que autocrítica es mejor un diagnóstico de la realidad. Hay tres cuestiones centrales: trabajo, vivienda y salud. Avanzamos con la creación de empleo pero es insuficiente. Y la falta de vivienda también es falta de trabajo. Tenemos previsto un plan municipal que con Nación y Provincia creemos poder cumplir con la alta demanda de la gente. Es un plan de autogestión como el que se aplica en Río Tercero, Córdoba. Hay que hacer casas con cuotas accesibles. Estamos desprotegidos en salud pública y la salud privada no funciona en Rosario, ya que el sanatorio privado cerró hace tiempo. Hay que descentralizar y jerarquizar este tema.