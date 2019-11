Otra vez problemas de turbiedad y falta de agua en los barrios

El municipio intimó a la empresa Aguas del Norte a no cobrar el servicio cuando sea interrumpido o el agua no sea potable.

Otra vez sin agua en muchos barrios, y el poco caudal que llega a los domicilios es con turbiedad. No se puede utilizar para los quehaceres domésticos, menos para el consumo. A poco menos de una semana del corte del suministro que afectó a 6 mil personas de la zona norte de Rosario de Lerma, el fantasma de los cortes inesperados de agua para toda la población volvió a asustar en esta ciudad.

Este miércoles, desde horas muy tempranas, todos los barrios resultaron afectados por la falta del servicio y en el mejor de los casos tenían agua turbia que terminó por obstruir algunas cañerías. El motivo alegado por la empresa estatal Aguas del Norte es a causa de las fuertes precipitaciones registradas en la zona de montaña que afectó las fuentes de captación de la zona conocida como Corralito.

"Yo tengo dos chicos entre 3 y 5 años, necesito del agua. Tuvimos que salir a comprar agua en bidones, para colmo, después de unas horas empezó a salir turbia el agua. No estábamos enterados de los cortes, no avisan y todavía después te cobran, esperemos que este verano no se corte el servicio constantemente", reclamo Carina del barrio 16 de Junio.

Walter, que se desempeña como fletero, contó a El Tribuno que "en barrio El Tránsito directamente no había nada de agua. No dijeron nada por los cortes, por lo menos hubieran avisado, así juntábamos agua como hace años, en tachos para que dure varias semanas. En vez de adelantar la ciudad se atrasada más". Los vecinos hicieron públicos son reclamos por el servicio obsoleto de Aguas del Norte. En la parte alta de la ciudad el agua salía turbia desde muy temprano. Según la empresa, es debido a la crecida del río Corralito. El sistema de drenes (captación de agua subterráneas) fue instalado varios años atrás en las vertientes naturales de esta zona, en donde décadas atrás tenía un mantenimiento ideal a pesar de estar a cielo abierto. Ahora, cada vez que crece el río, el agua comienza salir turbia. Según un sondeo con vecinos, de tres a cinco veces al año cortan el servicio sorpresivamente. "Sabemos que se está normalizando el servicio de agua en los distintos barrios, porque salía turbia y en otros casos se cortó porque parte del río había alcanzado a las vertientes. Presenté ante Aguas del Norte un reclamo escrito exigiendo que no se cobre el agua del tiempo en el que servicio no fue brindado normalmente. Es un problema que sigue padeciendo el vecino y que se debe solucionar, porque el vecino paga", contó el intendente Ignacio Jarsún.

El mismo problema que, al parecer, no tiene una solución es parte de la historia de Rosario. Los fondos para obras de saneamiento se anunciaron en mayo del año 2014. También se habló de un proyecto que daría la solución definitiva al servicio del agua. Se trataba de dos acueductos y el refuerzo de caudales de aguas disponibles. Estas obras tenían prevista la instalación de más de 5.700 metros de cañerías, con una inversión de $2.700.000. Pero en Rosario el servicio es paupérrimo. Sin embargo, las boletas llegan por importes que dejan a cualquiera boquiabierto.

Qué dice Aguas del Norte

Rafael Pozo, responsable de la región para la empresa Aguas del Norte, explicó a El Tribuno "que en la zona de vertientes en el sector de Corralito el agua ingresó a las tomas de los drenes y perjudicó el abastecimiento normal de toda la ciudad. Se restableció el servicio pero quedó la turbiedad hasta que se depure todo el sistema. En 48 horas estará normalizado este problema. Fue un inconveniente con una crecida inesperada". Advirtió además que para este verano van a trabajar en defensas sobre estas tomas de drenes para evitar estos inconvenientes.

Vecinos autoconvocados

En medio de una convocatoria los vecinos reclamaron ayer a la tarde el no pago de las boletas del servicio de Aguas del Norte ante el servicio deficitario que se presta en esta ciudad. La turbiedad del agua y la baja presión que no llega a los hogares de esta ciudad perjudica alrededor de 49 mil habitantes. Efraín Guerrero presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma para que el servicio no se cobre en estos días, “este problema viene de hace tiempo atrás. Se corta y luego sale turbia el agua durante días. Esto conlleva enfermedades gastrointestinales en la población hasta el costo de comprar bidones de agua porque que el servicio no es el adecuado. Nunca fue potable el agua en Rosario de Lerma, menos ahora. Igual debemos pagar las boletas por un servicio deficitario. Este viernes puse la denuncia en fiscalía para que no se nos cobre por estos días”.