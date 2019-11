De Maduro a Bernie Sanders: las reacciones a la liberación de Lula

Lula está libre. La noticia se ha extendido este viernes por Latinoamérica, una región cimbrada en las últimas semanas por protestas sociales y políticas. Tras la crisis poselectoral en Bolivia, un nuevo viraje político en Argentina, los latigazos de la violencia en México, las protestas sociales en Chile y Ecuador, la liberación del expresidente brasileño se produce en un escenario regional complejo y dividido. La primera reacción del mandantario fue publicar un vídeo desde el interior de la cárcel haciendo ejercicio para festejar el fin a 19 meses de encarcelamiento, pero las respuestas se multiplicaron dentro y fuera de redes sociales.

El peronismo y otros sectores celebran la liberación

Buenos Aires será este sábado centro de celebraciones políticas. La liberación de Lula en Brasil coincidirá con la segunda reunión del Grupo de Puebla, que reúne a expresidentes como Rafael Correa, Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero, y otros dirigentes progresistas de la región. La estrella del evento debía ser Alberto Fernández, el peronista que desde el 10 de diciembre será el único integrante con el máximo cargo ejecutivo, pero la liberación de Lula da Silva este viernes en Brasil acaparará la atención durante los días previstos de discusiones. La idea de los organizadores es que Lula mantenga un contacto por videoconferencia con Alberto Fernández durante el discurso de apertura.

"Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso, sino la inmensidad de ese hombre", ha escrito Fernández en su cuenta en Twitter. El ganador de las elecciones argentinas nunca ocultó su preferencia por Lula. Lo visitó en la cárcel de Curitiba durante su campaña electoral y pidió por su libertad, un gesto que le valió el desprecio público del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El exmilitar dijo, tras el triunfo de Fernández, que los argentinos habían "elegido mal", advirtió que estaba dispuesto a romper el Mercosur y confirmó que no pensaba asistir a la jura de su par argentino.

CFK

"Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del lawfare [persecución jurídica a opositores] en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva", escribió Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales. La expresidenta compartió mandato con Lula, a quien siempre consideró un aliado clave en los intentos de integración que la década pasada lideraron los gobiernos de izquierda que dominaron la región. La prisión a Lula fue una arma política de Kirchner para denostar los procesos por presunta corrupción que enfrenta en Argentina.

Rafael Correa

La celebración de Sanders, aspirante demócrata a la presidencia de EE.UU.

"Como presidente, Lula ha hecho más que cualquiera para disminuir la pobreza en Brasil y defender a los trabajadores", ha afirmado en Twitter Bernie Sanders, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos. "Estoy encantado de que haya sido liberado de la cárcel, algo que nunca debió haber sucedido", ha agregado.

Otras figuras públicas se sumaron a la ola de reacciones tras el fallo. "Hoy se hizo justicia", ha asegurado Diego Maradona en su cuenta de Instagram. El actor mexicano Gael García Bernal se limitó a compartir el tuit en el que el expresidente aparece ejercitándose en un gimnasio bajo la leyenda Lula Libre. Hubo también quienes lamentaron la decisión. "Gran día para la impunidad", ha reclamado Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF