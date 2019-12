Jimena Barón publicó una foto con Daniel Osvaldo: los motivos de este inesperado reencuentro

La actriz y cantante sorprendió a sus seguidores con la imagen donde se la puede ver junto a su ex pareja

Hace unos meses que la relación entre Jimena Barón y su ex Daniel Osvaldo mejoró. Luego de una ruptura escandalosa, donde ella lo denunció por maltrato, violencia e infidelidad.

En las últimas horas la cantante compartió una foto muy cerca del ex futbolista. En la imagen también aparece Morrison, el hijo de ambos que esta semana se egresó de jardín.

“Vamos carajo los padres, y Momo feliz”, escribió J Mena junto al retrato familiar. Minutos antes, la cantante subió un video de Daniel Osvaldo llegando al lugar del egreso y se mostró muy divertida junto a su pequeño hijo.

Tiempo atrás, los músicos no se podían ni ver: ella le recriminaba que era un papá ausente y él la enfrentó molesto por las malas palabras que el niño decía en las redes.

Sin embargo, ambos limaron asperezas e hicieron crecer el rumor de reconciliación. Primero, Daniel Osvaldo publicó una foto de Barón en las redes sociales por el Día de la Madre, y ahora está nueva postal en familia.

“Está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta”, había maniestado Barón en un móvil con Los ángeles de la mañana.

Jimena vive unas horas intensas luego de su último lanzamiento Taxi Voy que fue muy bien recibido por sus seguidores. La artista hace más de un mes está soltera y frente a los rumores de Osvaldo con Gianinna Maradona ella aclaró: “No me jode nada, que el resto haga lo que quiera”.

En cuanto a la vida personal de la ex participante del Bailando 2019, hace casi tres meses le puso fin a su relación con Mauro Caiazza, el bailarín junto al que alcanzó el subcampeonato en el Bailando 2018. Y días atrás comenzó a circular el rumor que indica que estaría empezando un romance con el cantante de reggaetón Romeo El Santo, junto a quien grabó su tema Para nosotros.

