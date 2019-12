Central Norte, en Pergamino, no tiene que ceder más puntos

Una más y no jodemos ... Central Norte le dirá hasta pronto al Federal A, en la cuidad Pergamino (Provincia de Bueno Aires), donde intentará sumar tres puntos fundamentales frente a Douglas Haig, en el estadio Miguel Morales, a partir de las 17.30, en el partido pendiente válido por la séptima fecha del certamen.

El cuervo requiere de un triunfo para procurar terminar el año en zona de clasificación, ya que en la próxima y última fecha (15) quedará libre.

Teniendo en cuenta que restan tres puntos en juego y que luego Central no sumará, las posibilidades de salir del selecto grupo de los seis mejores, son muy altas.

Los dirigidos de Ezequiel Medrán llegan físicamente exhaustos y con bajas al duelo con el rojinegro. El desgaste por jugar tres partidos en ocho días podría tener incidencia en el resultado final. No es un excusa, sí una realidad.

Central Norte carga con dos empates consecutivos; de visitante igualó con Gimnasia 0 - 0 y luego, en el Martearena (miércoles pasado), no pudo vencer a Def. de Villa Ramallo, con que terminó 1 a 1.

La última presentación del cuervo dejó algunas bajas en el equipo de Medrán, sobre todo en el mediocampo porque Osvaldo Young, capitán y referente, acumuló su quinta amarilla y estará ausente esta tarde.

El técnico azabache cubrirá esta vacante con Nicolás Issa, quien descansó el partido pasado. Idéntico es el caso de Guillermo Cosaro (vuelve a la defensa) y Carlos Arriola, quien regresará a cubrir el sector izquierdo de mediocampo.

En la ofensiva, la baja de Gonzalo Ríos (cinco amarillas) le abrió nuevamente la puerta a la titularidad a Ronaldo Martínez para conformar la dupla de ataque con Fabricio Reyes, el máximo goleador cuervo.

Central Norte busca finalizar el año con una nueva victoria.



Los equipos:

DOUGLAS C. NORTE

F. Henricot M. Pegini

R. Chaves P. Figueroa

A. Pezzi F. Rodríguez

B. Flores P. Krupoviesa

N. Henry G. Cosaro

E. López F. Piergiacomi

D. Bastianini N. Issa

J. Aguirre J. Rivas

P. Mazza C. Arriola

R. Seratto F. Reyes

J. M. Bueno R. Martínez

DT: S. Arias DT: E. Medrán

Estadio: Miguel Morales

Árbitro: Maxi Macheroni

Asistentes: Javier Caro y Gonzalo Ferrari

Hora de inicio: 17.30