Confirman el despido de 246 obreros de Alliance One

La planta de acopio de la empresa Alliance One seguirá en la localidad de El Carril, pero las operaciones de procesado del tabaco se realizarán en la planta de Massalín de Rosario de Lerma. Esto significa, a partir de la presente cosecha, una reestructuración interna que implicó el despido de 246 trabajadores y una empresa a medio funcionar hasta que termine la compra de tabaco, es decir hasta mayo aproximadamente. Todavía no se confirmó qué pasará el resto del año 2020.

Cabe señalar que a principios de octubre había corrido el rumor de un posible cierre, lo que dejaría en la calle a 660 operarios.

Aunque nunca hubo un comunicado oficial, por medio de las autoridades de El Carril, la empresa desmintió el rumor en ese momento. La caída de las ventas atribuidas al avance del mercado ilegal, los amparos judiciales a nivel nacional que favorecieron a pequeñas empresas cigarrilleras que no pagan impuestos, terminó por afectar a las empresas tabacaleras líderes, como Nobleza y Massalín.

"Luego de varios meses de análisis interno, con el objetivo de asegurar el mejor posicionamiento de nuestro negocio a largo plazo, definimos estas difíciles medidas para mantener nuestra operación en Argentina. Sabemos del impacto que estos cambios representan para el personal de AOTA, sus familias y la comunidad de El Carril, por lo que estamos comprometidos a generar acciones tendientes a minimizar el impacto", explicó en un comunicado Alan James, presidente de Alliance One Tobacco Argentina (AOTA).

La compra de tabaco se mantendrá por ahora en la planta de El Carril; se calcula que unos 14 millones de kilos, como el año pasado. Es decir que se almacenará en los galpones de Alliance One esa cantidad de tabaco y su proceso de preindustrialización se desarrollará en la filial de Phillips Morris International de Argentina, cuya planta de Massalín está Rosario de Lerma. Esta firma también tiene un convenio de proceso de tabaco de 22 millones de kilos anuales con la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (CoProTab). Y ahora se suma Alliance One.

¿Cómo influye en las operaciones esta estrategia empresarial para asegurar el mejor posicionamiento del negocio de las tabacaleras a largo plazo? "Las empresas tabacaleras, al no tener seguridad jurídica que los respalde y reglas claras en el mercado nacional, que terminan favoreciendo a los que no pagan impuestos, deben achicar sus presupuestos, y los primeros que padecen estos recortes son los trabajadores", expresó Esteban Amat, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta.

Massalín Particulares cerró en octubre su planta de Goya en Corrientes a causa de los cambios en la economía y la política de descontrol del mercado fomentada por el Estado, que redujeron las ventas de la compañía.

Por eso, las grandes tabacaleras definen este período como de reestructuración y esta vez le tocó a la planta de El Carril, con una reducción significativa de su dotación. En tal sentido, desde la firma anunciaron que "brindarán asesoramiento y capacitación de salida laboral a los empleados afectados". Alliance One seguirá comprando tabaco desde las instalaciones de El Carril, como se seguirá exportando el producto terminado.

En un caso como este, lo que debería haber encarado Alliance, tal vez, es iniciar un proceso de retiros voluntarios, tal como se hizo en la Coprotab hace un tiempo, de forma de ir achicando costos a medida que la gente se retire o se jubile.

Manifestación del gremio

Llamativamente, tuvo escasa repercusión en la población la protesta de los trabajadores en la mañana de ayer en las afueras de la planta de Alliance, a pesar de que el Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT), por medio de sus delegados exhortó a la población de El Carril, Chicoana y zonas de influencia, a apoyar a los trabajadores de la empresa.

"Necesitamos apoyo masivo a este pedido de dejar sin efecto el despido de trabajadores. La decisión de la empresa recae justo durante el cambio de los gobiernos nacional y provincial. Es un momento en el que necesitamos el respaldo de nuestras autoridades", dijo Julio Paz, delegado gremial del SOT.

Por otro lado, Alfredo Rodas, secretario general, solicitó a los trabajadores que "no reciban los telegramas de despido, puesto que al aceptar están admitiendo la cesantía del trabajador".

El comunicado de la empresa dado a conocer el lunes, en el cual resalta las "difíciles medidas a tomar para mantener sus operaciones en Argentina", no estipula la cantidad de trabajadores cesanteados.

"La empresa no se reunió con el gremio para definir la situación laboral de tantos trabajadores afectados. No se habló de los parámetros a tomar para las indemnizaciones. Fue una decisión arbitraria que no tiene consenso", agregó Rodas.

"En asamblea decidimos presentar ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia nuestro rechazo a la medida", concluyó el sindicalista.