Salta Basket no tuvo respuestas y cayó en Entre Ríos

Salta Basket arrancó con el pie izquierdo su gira de dos partidos por el litoral tras su derrota de anoche 89 a 58 frente a Echagüe de Paraná.

Si bien los infernales arrancaron bien en los primeros minutos, solo fue esporádico ya que luego jugaron un mal primer cuarto perdiendo por una diferencia de trece puntos.

En el segundo cuarto la historia fue la misma para Salta Basket, con varias posesiones perdidas e ineficacia a la hora de atacar que el aro rival. En ese período Echagüe sacó aún más diferencia ante los salteños ganando ese parcial por 27 a 8.

En el entretiempo, Salta Basket reaccionó, mejoró en su juego y en la posesión para ganar ese tercer cuarto por 21 a 11 y achicar las diferencias a veintidós puntos.

Pero la diferencia se hizo irremontable para los infernales que buscaron seguir con ese buen goleo pero no pudieron frente a los entrerrianos que terminaron festejando el triunfo final por 89 a 58.

El próximo encuentro de Salta Basket será mañana, a las 21, como visitante frente a Unión de Santa Fe.

La síntesis:

ECHAGÜE 89 - S. BASKET 58

A. Zilli 6 - S. González 13

A. Carnovale 14 - F. Bazani 7

I. Fernández 10 - M. Bolivar 6

G. Romero 8 - E. Stucky 2

A. Moreno 15 - C. Cardo 5

C. Parker 0 - T. O’Garro 10

B. Oprandi 7 - J. Hierrezuelo 4

L. Zalio 4 - C. Schoppler 6

G. Rosso 16 - N. Buchaillot 5

E. Cancina 9 - M. Bernardini 8

DT: O. Bonell - DT: E. Gatti



Parciales: 24-11 (24-11), 27-8 (51-19), 11-21 (62-40) y 27-18 (89-58).

Estadio: Luis Butta

Árbitros: Javier Mendoza, Danilo Molina y Francisco Ratto.