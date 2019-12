Folloni: "El primer día hallé 30 juicios contra la comuna"

Carlos Folloni juró por los vecinos de la Quebrada del Toro, La Silleta y Campo Quijano transparentar la gestión y llevar a la Justicia a los responsables de las posibles irregularidades que se lleguen a descubrir en la comuna. A apenas unos minutos de ser el nuevo intendente de Quijano se enteró de que la Municipalidad tiene 30 juicios en contra, coparticipaciones adelantadas y deudas de varios millones.

Sin la presencia del exintendente Manuel Cornejo para entregar el mando, la ceremonia se desarrolló en la plaza Martín Fierro ante una nutrida presencia de vecinos.

Primero juraron los funcionarios municipales y a continuación el intendente Carlos Folloni. El joven dirigente instó a su gabinete a "trabajar para y por los vecinos, con trato respetuoso y cordial, porque a ellos nos debemos". También habló de un panorama complicado de la administración municipal. "En la campaña fui mesurado y no prometí cosas irrealizables, porque sabía que las finanzas estaban en rojo", dijo.

Según el mandatario, "la codicia, la ambición y la falta de ética del intendente saliente provocaron esta realidad de quiebre del municipio y la falta de todo, para asistir a los vecinos. Voy a denunciar todos los delitos que llegare a descubrir en la Municipalidad. No me va a temblar el pulso".

Folloni remarcó el trabajo transparente a realizar en su gestión: "Quiero funcionarios en la calle y no detrás de un escritorio. Será un contacto directo con los vecinos. Hay mucho por hacer y miles de situaciones que afectan a todos los vecinos de Quijano, desde la falta de oportunidades para los jóvenes y la contención a nuestros mayores. Este nuevo gobierno municipal debe trabajar en equipo para dar soluciones a los vecinos. Cada persona que acuda la Municipalidad debe ser orientada con respeto y amabilidad".

Y agregó: "A los vecinos les pido paciencia y confianza, la situación en la que estamos es difícil. Los primeros informes de nuestra auditoría mencionan 30 juicios en contra de la comuna y otras deudas que deberemos afrontar".

La realidad de Campo Quijano no es para nada alentadora. La falta de infraestructura de obras públicas perjudica en estos momentos la ejecución de obras y cumplir con eficiencia los servicios públicos. Folloni adelantó que los funcionarios que asumieron en su gabinete tendrán días de prueba para justificar el cargo que ocupan: "Les pedí en forma urgente que me presenten un plan de trabajo a corto plazo para sacar a Quijano adelante. Nadie está atado a la silla. Debemos ser los más exigentes con nosotros mismos. No se puede perder el tiempo. Quijano vivió cuatro años de postergación y desidia", enfatizó el flamante jefe comunal.